Шестилетнему сыну Рудковской уготована печальная участь Зверева

Яне Рудковской посоветовали вернуть детство младшему сыну Саше. Наследник музыкального продюсера может повторить судьбу Сергея Зверева-младшего.

Сына продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко, шестилетнего Сашу, можно смело назвать звездой. Мальчик постоянно попадает в светские хроники, появляется на обложках глянцевых журналов, участвует в показах мод.



Ребенок с ранних лет занимается фигурным катанием и уже добился немалых успехов в этом виде спорта. В будни шестилетка начинает тренироваться в девять утра, в полдень делает полуторачасовой перерыв на обед и дневной сон. После этого ребенка вновь ждут тренировки, которые продолжаются до пяти вечера. Также Гном Гномыч (так нежно называют малыша дома) выступает в ледовом шоу своего отца "Золушка", где катается наравне со взрослыми фигуристами.

Отметим, что шестилетний Саша помогает зарабатывать не только папе, но и маме. Плющенко-младший снимается для реалити-шоу "ЯнаСупер". Камеры неустанно следят за передвижениями Яны Рудковской, ее супруга и младшего сына.

По мнению кандидата психологических наук Елены Яриковой, насыщенный тренировочный график вкупе с постоянным нахождением под прицелом телекамер может не лучшим образом сказаться на здоровье сына Яны Рудковской. Психика ребенка еще недостаточно крепка, чтобы вынести такие испытания.

В пример эксперт привел приемного сына стилиста и шоумена Сергея Зверева – Сергея Зверева-младшего. Много лет назад звезда и его отпрыск снимались в реалити-шоу "Полный фэшн". Чрезмерное внимание оставило негативный след на ребенке знаменитости. Сергей-младший, став взрослым, открыто говорил об этом прессе.

"Нужно меньше внимания маленькому ребенку, потому что психика несовершенна у ребенка. Можно взять в пример сына Сергея Зверева, который пострадал из-за того, что его везде водили, и он к этому вниманию привык. Надо сказать, что у ребенка должно быть детство, а любые телесериалы – это уже работа. Когда детство превращается в работу – это уже не детство. Мне бы хотелось, чтобы Яна гораздо меньше Гном Гномыча к этому привлекала. Ребенок и так достаточно занят, он у них и в секции различные ходит", – сказал эксперт в беседе с шоуменом Рустамом Солнцевым.

Напомним, отношения Сергея Зверева с сыном оставляют желать лучшего. Шоумен недоволен тем, какой путь выбрал для себя его наследник. Зверев-младший не задерживается ни на одной работе и создал семью с девушкой с криминальным прошлым. Молодой мужчина зарабатывает походами на ток-шоу, где делится скандальными подробностями своей жизни.