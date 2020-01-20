"Очень нравится": дочь Пескова записалась в фанатки Собчак

Дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова записалась в фанатки телеведущей Ксении Собчак. Девушка призналась, что очень уважает ее.

Дочь знаменитого чиновника призналась, что намерена связать жизнь с общественно-политической карьерой. Елизавета учится в МГИМО на факультете международных отношений. Она не исключает возможности когда-нибудь стать президентом страны.

На современной политической арене девушка выделила сразу две женские фигуры, которые кажутся ей достойными подражания. Она отметила, что обе заслуживают уважения.

"Мне импонирует Иванка Трамп, очень нравится Собчак (Ксения. – Прим. ред.). Она исключительно образованная, умная женщина. Я знаю, что многие нас сравнивали, говорили, что я начинающая Собчак", – заявила Елизавета в интервью корреспонденту Forbes.

Дочь пресс-секретаря поведала, что бывала в Чеченской Республике. По словам Песковой, она занималась спортом вместе с девушками, выступающими в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

"Прошлым летом я ездила тренироваться в лагерь спецназа, заниматься спортом, учиться стрелять и драться. Мне это нравится, я очень люблю драться. В жизни пригодится. Плюс мне нравится это ощущение. Это был лагерь спецназа, в котором я тренировалась вместе с тремя девочками из UFC. У нас был жесткий график: утром мы вставали, в день было по две тренировки, жесткая диета", – цитирует Елизавету RT.