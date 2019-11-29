Злопыхатели заставили дочь Пескова пойти на крайние меры

Дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова ведет микроблог, делясь с подписчиками подробностями своей жизни. Девушка призналась, что злопыхатели чуть не заставили ее пойти на крайние меры.



Своими мыслями девушка поделилась на личной странице в социальной сети "Инстаграм". 21-летняя Елизавета выложила фото, которое сопроводила любопытным текстом. В кадре Пескова позирует в нежно-розовом костюме, состоящем из укороченного пиджака оверсайз и юбки-карандаша. Дополняют образ уложенные светлые кудри и легкий макияж.

Впрочем, куда большее внимание привлекает текст публикации. Девушка призналась, что из-за резкой волны критики ей чуть было не пришлось удалить свой дневник.

"Недавно я хотела удалить инстаграм, но передумала (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.). Бывает очень обидно читать комментарии некоторых людей, но практически сразу мне просто становится их жалко. Мне правда жаль зашоренных и духовно ограниченных людей, мыслящих какими-то непонятными стереотипами и категориями... Сколько же они теряют... И бывает обидно от осознания того, что люди формируют о тебе мнение, основываясь на каких-то вещах, которые не имеют к тебе никакого отношения... Когда ты один, а многие осуждают тебя за то, каким вообще не являешься", – призналась Пескова.

Она также поделилась с поклонниками тем фактом, что предпочитает ранние подъемы, чтобы успеть сделать домашнюю работу, которую ей задают в институте. Девушка поднимается еще до восхода солнца, чтобы в тишине заняться своими делами.

"Сегодня я встала в 5 утра и пошла на кухню делать задания по учебе. Обычно, когда ложишься до 12 и не хотя просыпаешься после 4:30, заснуть повторно уже практически невозможно. Я очень люблю вставать пока город спит, когда еще темно. От света, а солнца особенно, портится настроение", – подчеркнула Елизавета.

