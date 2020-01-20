"Моральное уничтожение": дочь Пескова рассказала о страхе перед отцом

Дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова рассказала о страхе перед отцом. Девушка отметила, что ее воспитывали в строгости.

Детство Елизавета провела в интернате. В 18 лет родители перестали обеспечивать ее деньгами. Девушка рассказала, что в 14-15 лет они часто оставляли ее одну. Кроме того, в раннем возрасте она была в ужасе от знаменитого отца.

"Папу очень боялась. В угол меня никто не ставил. Основной принцип моих родителей – это морально меня задавить, чтобы я сама все поняла, осознала и постаралась исправить свои ошибки. Я называю это "моральное уничтожение", – призналась Пескова в интервью журналу Forbes.

Сейчас Елизавета понимает, что воспитание было правильным. Благодаря ему девушка выросла ответственной и самостоятельной. По словам дочери пресс-секретаря, она готова к любым житейским трудностям.

Теперь у Песковой прекрасные отношения с отцом. Она делится с ним секретами и иногда просит помощи с домашними заданиями. Елизавета учится на первом курсе в МГИМО на факультете международных отношений. Девушка планирует связать свою жизнь с дипломатической работой.

Ранее дочь пресс-секретаря президента жестко высказалась о брате. Пескова отметила, что молодой человек располнел. "У тебя пропали кубики", – заявила девушка в комментариях под снимком. На это родственник ответил ей: "Я этим сейчас займусь!"