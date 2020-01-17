Дочь Пескова жестко высказалась о брате

Николай Чоулз – сын Дмитрия Пескова от первого брака с внучкой полководца Буденного, Анастасией. Родители парня развелись, когда он был совсем маленький. Впрочем, это никак не повлияло на его общение с родственниками. Вот и сейчас, когда младшая сестра Елизавета раскритиковала Николая, сын пресс-секретаря президента на нее не обиделся.
В кадре, опубликованном в Сети, Чоулз позирует на фоне пляжа. Молодой человек в одних плавках. Чадо Дмитрия Пескова отдыхает сейчас на Мальдивах.
Младшая сестра Елизавета поспешила вставить свое веское слово. Она отметила, что Николая на островах хорошо кормят. Это сказалось на его фигуре.
"У тебя пропали кубики", – заявила девушка в комментариях под снимком. На это брат ответил ей: "Я этим сейчас займусь!". Вероятно, молодой человек как раз собирался потренироваться.
Впрочем, некоторые поклонники Николая засомневались, что в жарком климате сын Пескова действительно займется физическими упражнениями. Они уверены, что в такой обстановке можно только отдыхать. Другие же пожелали молодому человеку удачи и отметили, что летний сезон наступит совсем скоро.
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