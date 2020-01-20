Выглядит как девочка: 63-летняя актриса раскрыла секрет вечной молодости

Тайваньская актриса Чен Мэйфен раскрыла секрет вечной молодости. Женщине 63 года, но на снимках она выглядит как девочка.

Артистка ежедневно получает сотни комплиментов. Несмотря на возраст, Мэйфен выглядит моложаво. Когда азиатской знаменитости было 36 лет, влиятельнейшая телеведущая страны Чжан Сяоян объявила ее "самой горячей тетей Тайваня".

Чен рассказала, что у нее есть традиция – съедать утром суп с несколькими ломтиками имбиря. Актриса уверена, что именно это помогает сохранить молодость.

Знаменитость не является фанаткой фитнеса. Мотивировать себя на поход в спортзал ей непросто, поэтому Чен наняла инструктора, с которым занимается силовыми тренировками два раза в неделю.

Мэйфен ежедневно носит обувь на высоком каблуке. Чтобы не травмировать суставы, по вечерам она стоит на специальной подставке. Устройство имеет наклон, который позволяет перенести вес тела на пятки. При этом артистка похлопывает себя по рукам, ногам и суставам. Она верит, что таким образом помогает движению энергии по телу.

А еще тайваньская знаменитость регулярно благодарит поклонников за комплименты. Она отмечает, что главный секрет молодости – хорошее настроение каждый день.