"Навсегда в моем сердце": жена Мамаева рассказала о тяжелой утрате

Супруга футболиста сообщила своим подписчикам печальную новость. В минувшую пятницу скончался член их семьи.

О случившемся Алана рассказала на своей странице в Instagram. На фотографии она держит в руках клочок шерсти любимой собаки по кличке Мини. Уход животного стал большим ударом для женщины. Она считала питомца полноправным членом семьи. "06.06.09 – 11.01.19 Ты навсегда в моём сердце...... #миничкамоя", – написала супруга Павла Мамаева.

Подписчики уже поспешили поддержать модель. "Какой ужас! Алана, сил вам и терпения, все собаки попадают в рай", "Постарайся, Алана, держаться", "Это большая потеря. Сил вам и терпения пережить такую боль. Эти собачки – полноценные члены семьи", "Боже, сколько испытаний сразу... Держись, все будет хорошо!", "Только вчера видела Миничку в прямом эфире, как она спала на лежаночке. Пусть бежит по радуге малышка", – писали сочувствующие комментаторы.

Ранее Алана рассказала о том, как ее семья встретила Новый год без Павла Мамаева. В этот раз они не поехали на курорт и остались дома. Дети получили письмо от спортсмена, который сейчас находится в СИЗО. Женщина призналась, что не скрывает от своих наследников правды об отце. По ее словам, дети относятся к этому спокойно и все понимают.