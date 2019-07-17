Стали известны подробности госпитализации звезды "Улиц разбитых фонарей"

Юрий Кузнецов проходит плановый осмотр в поликлинике. Дочь звезды "Улиц разбитых фонарей" опровергла информацию о госпитализации.

Сообщения об экстренной госпитализации Юрия Кузнецова и операции не подтверждаются. Дочь актера, известного по сериалу "Улицы разбитых фонарей", утверждает, что он отправился на обычный осмотр.

"Нет, все в порядке у него. Он проходит плановый осмотр в поликлинике, это действительно так", – приводит слова Александры Кузнецовой "Пятый канал". Она обещала позже подробнее рассказать о здоровье отца.

Ранее сообщалось, что Кузнецова экстренно доставили в больницу в Санкт-Петербурге. СМИ писали о том, что он перенес операцию на сердце и вскоре пройдет курс реабилитации.



Напомним, что Юрий Кузнецов стал известен широкой аудитории благодаря ролям в фильмах "Брат", "Гений", "Остров". Всенародную любовь артисту принес образ Мухомора в сериале "Улицы разбитых фонарей".

Юрию Кузнецову 72 года. Его дебют в кинематографе состоялся в 1973-м – это была эпизодическая роль в фильме Никиты Михалкова "Свой среди чужих, чужой среди своих". Запомнилась зрителям и работа актера в картине "Мой друг Иван Лапшин" режиссера Алексея Германа.