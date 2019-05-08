Кейт Миддлтон и Анджелину Джоли объединила общая беда

Известный блогер Лена Миро нашла кое-что общее между супругой британского принца Уильяма Кейт Миддлтон и голливудской актрисой Анджелиной Джоли. По мнению обозревательницы, они обе пытаются "убежать" в материнство.

Миро не понимает, как, родив троих за четыре года, Миддлтон еще думает о четвертом ребенке. Герцогиню даже не останавливают протесты мужа. "Бедного принца уже тошнит от унылой жены, которая остервенело вынашивает, рожает, выкармливает", – пишет блогер в своем ЖЖ.

В подтверждение своих слов обозреватель цитирует саму Кейт, которая ранее намекнула журналистам, что Уильям будет не рад еще одной ее беременности. Лена считает, что внук королевы давно не видит в своей супруге ту сексуальную девушку на которой когда-то женился.

"Кейт пытается найти смысл жизни в детях, а он все не находится и не находится. Троих – мало. Может, четвертый поможет? Никого не напоминает?" – намекнула Лена Миро на Анджелину Джоли. По мнению блогера, актриса, как и Кейт Миддлтон, с головой ушла в заботы о детях и потеряла себя. "Такая же упоротость, такая же изможденность, такой же резкий контраст между "было" и "стало", – назвала общую беду знаменитостей блогер.

Миро считает, что видеть смысл жизни в детях – это удел глупых людей с нестабильной психикой. Именно такие женщины обычно "убегают" в материнство и Кейт Миддлтон тут не является исключением. "Взять свою собственную жизнь в свои руки – гораздо сложнее, чем "посвятить себя детям", – резюмировала блогер.