Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 24 мая 2019 года
Степанов из "Обитаемого острова" убит после отказа в гей-сексе знаменитому режиссеру
После выхода фильма Федора Бондарчука "Обитаемый остров" на Василия Степанова обрушилась популярность, с которой он не справился. А узнав мир кино изнутри, актер вовсе загремел в психушку.
О том, что происходит в жизни артиста, ходит много слухов и мифов. Развеять их мы попросили Кирилла Чибисова, букинг-директора агентства "Ру-Концерт", который помогал Василию Степанову с трудоустройством.
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