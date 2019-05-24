Новая потеря в семье Жанны Фриске

Скандальные разбирательства между семьей Жанны Фриске и благотворительной организацией "Русфонд" продолжаются. Стало известно о новой потере именитого семейства.

На днях "Русфонд" получил семь миллионов 980 тысяч рублей в счет погашения долга. Выяснилось, что эти деньги – от продажи части имущества Жанны Фриске. Речь идет о половине особняка площадью около 400 квадратных метров и участке в Истринском районе.

Когда-то дом приобрел гражданский муж певицы, телеведущий Дмитрий Шепелев. Жанне принадлежала половина, которую после ее смерти унаследовали родители и сын Платон, а вторая половина – имущество шоумена, оно к наследству артистки не относится.

Кроме загородного дома, у Фриске была двухкомнатная квартира в элитной новостройке в районе Красной Пресни площадью около 90 квадратных метров. Певица и ее родственники не скрывали эту недвижимость – наоборот, она часто оказывалась объектом съемок. Квартиру оформляли дизайнеры, там сделан дорогой ремонт.

С осени 2018 года апартаменты находятся под арестом. В "Русфонде" надеются, что в течение года их реализуют. Так что в знаменитой семье после смерти Жанны Фриске, уничтожения репутации из-за скандала с Дмитрием Шепелевым и продажи части дома грядет новая потеря.

По оценке независимого риелтора, такие квартиры стоят 30 миллионов рублей. Однако есть много нюансов, под влиянием которых апартаменты могут оказаться чуть ли не вполовину дешевле. Кстати, если выяснится, что средств от продажи недвижимости не хватит, чтобы погасить долг, родителям Жанны Фриске не придется выплачивать его из собственной пенсии.

"Решение суда не предусматривает изъятие денег с пенсионных счетов родителей. Долг может быть погашен только за счет продажи арестованного имущества Жанны Фриске", – рассказали в "Русфонде" сайту "Комсомольская правда".