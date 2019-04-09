Миддлтон восхитила трогательными семейными фото
На трогательном снимке мальчик сидит на руках у своего дедушки, принца Чарльза, который выглядит очень счастливым. Кейт Миддлтон написала, что вся семья была невероятно рада во время той фотосессии.
Герцогиня Кембриджская добавила, что с нетерпением ждет следующей семейной съемки. Она должна пройти в честь первого дня рождения Луи.
Кроме того, Кейт Миддлтон выложила фото королевской семьи, на котором изображены принц Чарльз с супругой Камиллой, принцы Гарри и Уильям, Кейт с тремя детьми и Меган Маркл. Под фото герцогиня Кембриджская пожелала Камилле и Чарльзу счастливой 14-й годовщины свадьбы и многих счастливых лет вместе. Оба снимка восхитили пользователей соцсети.
Напомним, принц Луи родился 23 апреля 2018 года. Кейт Миддлтон рассказала в январе, что наследник уже неплохо ползает.
Отметим, что апрель – очень насыщенный месяц для королевской семьи. Помимо дня рождения принца Луи, Уильям и Кейт Миддлтон 29-го числа отпразднуют годовщину своей свадьбы – восемь лет.
Как писали "Дни.ру", ранее стало известно, какое прозвище в юности сокурсники дали Кейт Миддлтон. Они были уверены, что та выйдет замуж за члена монаршей семьи и называли ее Ждущей Принцессой. Королевская особа негативно относилась к этому.
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