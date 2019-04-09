Миддлтон одела детей в старое тряпье

0
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Началова в гробу выглядит сказочной принцессой
Не Юлия и не Началова: документы певицы удивили народ
"Он надо мной издевался": Пугачева объяснила причину развода
Тяжелобольной Ваенге стало хуже
Смирившаяся Рудковская отошлет подальше сына-гея
партнеры
Вторник 9 апреля
Лента новостей
10:43
Уголок Турции открылся в трамвайном "Депо"
10:39
Скрывшуюся с золотом Загитову подкараулили в аэропорту
10:30
Налетчики в масках и с пистолетами ограбили цветочный магазин в Балашихе
09:11
"Раздели трупы": ужасные детали гибели группы Дятлова
08:39
Суд оставил экс-губернатора Хорошавина в колонии
23:00
Тилля прижали к стенке вопросом об отношениях с Лободой
22:05
Кикабидзе не придет на похороны Данелии
22:00
Как Россия будет защищать Крымский мост от атаки НАТО
21:50
Немцы обматерили украинских депутатов за вопрос о России
21:35
Петросян украдкой привел молодую пассию к Авербуху
21:19
Ракеты NASA приняли за пришельцев (видео)
20:54
Соловьев набросился на Познера за слова о России
20:36
Единственная дочь Владимира Винокура подала на развод
20:34
ВВС вывели на чистую воду за фейк о российском следе в мадагаскарских выборах
20:32
Таких не берут в космонавты: что нашли в анализах Порошенко
20:15
Неожиданный поворот в скандале с отменой йоги в СИЗО
20:11
В Мурманской области альпинист сорвался с горы
19:54
Избили и выпотрошили: обобранная до нитки Волочкова заявила о дерзком ограблении
19:44
Умерла сыгравшая девушку Бонда актриса
19:35
6-летняя девочка выжила после падения с 26 этажа
19:30
Церковь Порошенко грозит Зеленскому адом
19:22
Под Нижним Новгородом при обрушении на промышленной площадке погиб человек
19:16
Жительница Башкирии ударила ножом пятилетнюю дочь
19:02
Помогавший клоунам пенсионер умер на глазах у внучат
18:50
После слухов об измене мужа Шейк оказалась в постели с другим
18:30
Раскрыт способ получать пенсию выше 100 тысяч рублей
18:27
На дороге под Москвой перевернулся внедорожник (видео)
18:24
Перепуганный Зеленский встал на колени перед Порошенко
17:49
После развода Башаров остался без квартиры
17:45
Борисов влез в грязные разборки родственников звезды "Семнадцати мгновений весны"
17:22
Уголовница Тимошенко подложила свинью рвущемуся к власти Зеленскому
17:11
Топурия помирилась с Гуфом
17:01
Качество, а не соревнование: Володин призвал повысить эффективность госзакупок
16:26
Жена оскалилась после пинка Мамаеву
16:18
Лидер A’STUDIO начинает поиск талантливых молодых музыкантов
16:18
"Закопали в щебенку": подробности зверского убийства ужаснули Корчевникова
16:12
Сделано заявление о переговорах Путина и Зеленского
16:08
"ЕР" поддержала масштабную акцию "Зарядка со звездой"
15:35
Булдаков заставил молодую прелестницу снять обручальное кольцо
15:09
Галкин отправил пятилетнего сына убирать двор
15:08
Мистический знак потряс собравшихся у гроба Булдакова
15:00
Полуголая звезда прочла лекцию о музыке
14:51
Лукашенко проболтался о победителе выборов на Украине
14:38
Закодированная Волочкова в ужасе бежит от порчи
14:30
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 8 апреля 2019 года
14:29
Вскрылись шокирующие данные о жене Порошенко
14:27
Он запрещал об этом говорить: перед гробом огласили главную тайну жизни Булдакова
14:25
В Подольске легковушка протаранила скорую (видео)
14:25
Панайотов рассказал о рождении сына
14:07
По просьбам жителей в Солнцево построят детсад и спорткомплекс
14:03
Актриса Поплавская лишила молодого мужа детей
14:01
Своенравная Меган Маркл подложила свинью Елизавете II
13:49
Сын Седоковой ест собачий корм и играет ногами на пианино
13:42
Крымский мост опустел после объявления о серьезных проблемах
13:31
Сын категорически отказался от денег Валерии
13:23
Назван убивающий рак продукт
13:06
Хилькевич учит дочь матерным песням
13:00
В Таиланде наркодилер изнасиловал и свернул шею туристке за отказ познакомиться
12:48
"Вы беременны?": Лорак с округлившимся животом вызвала переполох
12:33
Опомнившаяся Бледанс приехала к старшему сыну
12:18
Успенская без юбки показала роскошные ноги
12:18
Серебренников отпущен из-под ареста
12:17
Туктамышева показала фото с медведем-стриптизером
12:16
Главные трудности Великого поста
12:04
Мать известного спортсмена срочно госпитализирована
11:54
Внебрачный красавец-сын появился у гроба Булдакова
11:49
Лопырева восхитила снимком за день до родов
11:35
Выпускница Высшей партийной школы "ЕР" стала депутатом
11:25
Забытый Булдаков страдал от одиночества
11:14
В Москве назвали самые яркие достижения звезд
11:14
"Роковые женщины, как правило, плохо заканчивают": Виторган прервал молчание о Собчак
11:05
Пострадавших в "китовой тюрьме" животных решили отпустить на волю (видео)
10:49
Наркотики: шокирующее заявление после анализов Зеленского
10:46
Цекало откровенно рассказал о молодой жене
10:41
"На мужчин у меня моратория нет": кокетливое признание Брежневой
10:36
Народная артистка экстренно госпитализирована в Москве
10:24
Болтливая подруга раскрыла пол ребенка Маркл
10:19
Не стало бывшего члена ЦИК России Василия Лихачева
10:10
Кудрявцева жестко объявила о разводе
09:57
Звезду "Дома-2" избили в родном городе
09:44
Разведенку Джоли застукали с известным актером
09:40
Пять большегрузов столкнулись на МКАД
09:12
Переломанная Ивлеева пополнила "инвалидную команду" Билана
08:55
Юбилейный концерт Пугачевой всплыл в Сети
08:30
"Отвратительна": Собчак лишили звания санитара
08:02
Онкобольной Песков предчувствовал надвигающуюся беду
07:59
Правда-матка вышла боком для Карауловой
06:30
Осмелевший Лукашенко бросил дерзкий вызов Путину
06:05
Обидевшая украинцев топ-модель обнажилась после скандала
04:05
Врачи назвали четыре способа продлить жизнь
02:10
Перекроившая себя звезда шоу "Дом-2" похудела до анорексии
00:31
"Достает всех вокруг": коллеги сторонятся эксцентричную Малышеву
22:09
Самбурская бежит из страны после расставания с возлюбленным
21:45
Советские актеры представили одежду молодых российских дизайнеров
20:24
36-летняя Сати Казанова заговорила о беременности
17:56
"Готов на кровавые провокации": Раскрыт нехитрый план Порошенко
17:14
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 7 апреля 2019 года
17:01
Гороскоп на неделю
16:56
"Какого-то бомжа раздел": облаченный в рванье Нагиев бродит по улицам
16:49
Кудрявцева сбежала с вечеринки Пригожина
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Онкобольной Песков предчувствовал надвигающуюся беду
"Достает всех вокруг": коллеги сторонятся эксцентричную Малышеву
Обидевшая украинцев топ-модель обнажилась после скандала
Народ молится о выздоровлении внезапно слегшего Леонтьева
Володин пригласил главу турецкого парламента в Москву
Смерть близких и новая беременность: Кудрявцева раскрыла тайны
Шоу-бизнес

Миддлтон одела детей в старое тряпье

Кейт Миддлтон. Фото: www.globallookpress.com
Герцог и герцогиня Кембриджские серьезно относятся к проблеме защиты окружающей среды. Кейт Миддлтон и принц Уильям не выбрасывают старые детские вещи, а передают их потомкам. 
прочитано 1213 раз

Герцогиня Кембриджская отдала принцессе Шарлотте одежду, которую носил принц Джордж. Недавно репортеры заметили малышку в темно-синем кардигане, принадлежавшем ее старшему брату.

ПО ТЕМЕ

"Ждущая принцесса": Миддлтон пожаловалась на обидное прозвище

Как расчетливая Кейт Миддлтон окрутила наивного принца Уильяма

 Новости королевской семьи Британии

Сюжеты Новости королевской семьи Британии

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон герцогиня Кембриджская

Один из королевских экспертов похвалил Кейт Миддлтон за такой разумный подход к вещам. "Это очень мило, что принц Джордж и принцесса Шарлотта носят один кардиган. Только потому что они члены королевской семьи, разве они не могут делиться одеждой?" – цитирует его издание International Business Times.

Любопытно, что это не первый случай, когда наследники донашивают одежду родственников. Так, во время тура герцога и герцогини Кембриджских и их отпрысков по городам Польши журналисты обратили внимание, что принцесса Шарлотта появилась в красных ботинках, которые в детстве надевал принц Гарри. Эту обувь можно увидеть на архивном королевском снимке, сделанном в 1986 году. 

Тогда многие поклонники осудили решение Кейт Миддлтон. Они не поняли, почему супруга принца Уильяма не может приобрести новые вещи для маленькой дочери.

Поступок герцогини объяснил эксперт. "Повторное использование вещей – это очень хорошо для окружающей среды. Я не знаю, почему кто-то может думать иначе. Герцог и герцогиня Кембриджские ведут скромный образ жизни, и, по-моему, это замечательно", – заключил он.

Автор: Полина Крылова9 апреля 2019, 09:45
ФОТОРЕПОРТАЖ

Настоящая сказка: история любви Кейт Миддлтон и принца Уильяма

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Немцы обматерили украинских депутатов за вопрос о России
Перепуганный Зеленский встал на колени перед Порошенко
Уголовница Тимошенко подложила свинью рвущемуся к власти Зеленскому
Сделано заявление о переговорах Путина и Зеленского

Шоу-бизнес

"Она прекрасна!": в объятиях Виторгана сняли знаменитую артистку
Миддлтон одела детей в старое тряпье
"Прощай": новость о смерти потрясла фанатов Пьехи
Известная актриса поразила резкой сменой имиджа

Проишествия

6-летняя девочка выжила после падения с 26 этажа
Доигрался: у москвича-ловеласа нашли в заднем проходе утеплитель
На Василия Уткина совершено дерзкое нападение
Малышева спасла беззащитных животных от живодера

Lifestyle

Искали 16 лет: раскрыта главная тайна мультсериала "Ну, погоди!"
Группа Rammstein произвела фурор первым за семь лет клипом
Нетребко изменилась до неузнаваемости
Резкое ухудшение: в Москве срочно госпитализировали Гафта
Шоу-бизнес

Юбилейный концерт Пугачевой всплыл в Сети

Примадонна приготовила грандиозное шоу
Шоу-бизнес

Правда-матка вышла боком для Карауловой

Певица решила впредь держать язык за зубами
Шоу-бизнес

"Роковые женщины, как правило, плохо заканчивают": Виторган прервал молчание о Собчак

Откровенное интервью актера
Шоу-бизнес

Миддлтон одела детей в старое тряпье

Многие раскритиковали решение герцогини

Гороскоп

Онкобольной Песков предчувствовал надвигающуюся беду
"Достает всех вокруг": коллеги сторонятся эксцентричную Малышеву
Гороскоп на неделю
Совет на выходные

Фоторепортажи

Успенская без юбки показала роскошные ноги
Обидевшая украинцев топ-модель обнажилась после скандала
49-летняя красотка разрушила брак самого богатого человека в мире
Двойник Маркл показала роскошные формы

Спорт

Жена оскалилась после пинка Мамаеву
Туктамышева показала фото с медведем-стриптизером
Мать известного спортсмена срочно госпитализирована
Взбешенная Тарасова грубо послала известного спортсмена

Регионы

Крымский мост опустел после объявления о серьезных проблемах
Помогавший клоунам пенсионер умер на глазах у внучат
Спалила "ведьму-свекровку": вскрылся жуткий мотив поджога квартиры сибирячки
Названы неожиданные версии взрыва в питерской академии

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru