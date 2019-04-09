Миддлтон одела детей в старое тряпье
Герцогиня Кембриджская отдала принцессе Шарлотте одежду, которую носил принц Джордж. Недавно репортеры заметили малышку в темно-синем кардигане, принадлежавшем ее старшему брату.
Один из королевских экспертов похвалил Кейт Миддлтон за такой разумный подход к вещам. "Это очень мило, что принц Джордж и принцесса Шарлотта носят один кардиган. Только потому что они члены королевской семьи, разве они не могут делиться одеждой?" – цитирует его издание International Business Times.
Любопытно, что это не первый случай, когда наследники донашивают одежду родственников. Так, во время тура герцога и герцогини Кембриджских и их отпрысков по городам Польши журналисты обратили внимание, что принцесса Шарлотта появилась в красных ботинках, которые в детстве надевал принц Гарри. Эту обувь можно увидеть на архивном королевском снимке, сделанном в 1986 году.
Тогда многие поклонники осудили решение Кейт Миддлтон. Они не поняли, почему супруга принца Уильяма не может приобрести новые вещи для маленькой дочери.
Поступок герцогини объяснил эксперт. "Повторное использование вещей – это очень хорошо для окружающей среды. Я не знаю, почему кто-то может думать иначе. Герцог и герцогиня Кембриджские ведут скромный образ жизни, и, по-моему, это замечательно", – заключил он.
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