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"Ждущая принцесса": Миддлтон пожаловалась на обидное прозвище

Кейт Миддлтон. Фото: www.globallookpress.com
У королевских особ тоже бывают неофициальные прозвища. Супруга принца Уильяма не оказалась исключением.
прочитано 359 раз

Герцогиня Кембриджская занимает высокую позицию в монаршей семье. Обращаясь к ней, окружающие должны использовать сочетание "Ваше Королевское высочество". Но даже у самых серьезных лиц есть забавные прозвища. 

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Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон герцогиня Кембриджская

Сокурсники Кейт Миддлтон были уверены, что она выйдет замуж за члена монаршей семьи. Они даже называли ее "Ждущей принцессой". Причем это прозвище закрепилось за герцогиней еще до того, как она познакомилась с будущим супругом. Сама же королевская особа негативно относилась к этому сочетанию.

Во время учебы в школе одноклассники придумали для нее имя "Сквик" (в переводе означает "Писк"). "Мне дали прозвище такое же прозвище, как и у моей морской свинки", – рассказала Кейт Миддлтон журналистам. 

Герцогиня добавила, что использует краткие формы по отношению к наследникам. Так, дочь Шарлотту она именует Лотти, а старшего сына – ПиДжеем, что является сокращением от принца Джорджа, передает Express.co.

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Любопытно, что и сами дети герцога и герцогини Кембриджских придумывают себе другие имена. В разговоре с пожилой женщиной старший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон назвал себя Арчи.

"Я спросила мальчика, как его зовут. Хотя, конечно, я отлично знала его имя. К моему удивлению, он ответил: "Арчи". Не знаю, почему он так сделал, но дети часто придумывают себе другие имена, и я считаю, что это очень мило", – цитирует британку The Sun.

Автор: Полина Крылова9 апреля 2019, 05:03
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