Раскрыто секретное оружие Миддлтон против Маркл
В последнее время герцогиня Кембриджская появляется на публике в особенно стильных и элегантных нарядах, которые подчеркивают достоинства ее фигуры. По мнению репортера Ричарда Эдена, это заслуга стилиста, 36-летней Вирджинии Чедвик-Хили.
"Джинни – секретное оружие Кейт Миддлтон. Она изменила гардероб герцогини для официальных мероприятий и помогла обрести уверенность. Жена принца Уильяма очень благодарна ей за помощь", – рассказал источник, близкий к монаршей семье.
Вирджиния стала сотрудничать с королевской особой несколько месяцев назад, после того как предыдущая помощница Наташа Арчер ушла в отпуск по уходу за ребенком. Чедвик-Хили была редактором издания Vogue. Она происходит из знатного рода – является дочерью третьего лорда Страталмондского.
Эден сообщил, что стилист познакомилась с герцогом и герцогиней Кембриджскими еще во время учебы в Сент-Эндрюсском университете. Она даже была приглашена на свадебную церемонию, которая прошла в Вестминстерском аббатстве в 2011 году.
Эксперты назвали Вирджинию одной из самых стильных особ: для мероприятия она выбрала розовую юбку и топ от модельера Эмилии Викстед. "Несмотря на то что я должна была опираться на королевский протокол, я хотела чувствовать себя индивидуальностью среди друзей, звезд, военнослужащих, гостей из других стран и членов монаршей семьи", – цитирует Чедвик-Хили Daily Mail.
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