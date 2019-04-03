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Раскрыто секретное оружие Миддлтон против Маркл

Кейт Миддлтон. Фото: www.globallookpress.com
В британской прессе не утихают слухи о вражде двух королевских особ. Недавно журналистам удалось узнать о секретном оружии Кейт Миддлтон в борьбе против Меган Маркл. 
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В последнее время герцогиня Кембриджская появляется на публике в особенно стильных и элегантных нарядах, которые подчеркивают достоинства ее фигуры. По мнению репортера Ричарда Эдена, это заслуга стилиста, 36-летней Вирджинии Чедвик-Хили.

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Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон герцогиня Кембриджская

"Джинни – секретное оружие Кейт Миддлтон. Она изменила гардероб герцогини для официальных мероприятий и помогла обрести уверенность. Жена принца Уильяма очень благодарна ей за помощь", – рассказал источник, близкий к монаршей семье.

Вирджиния стала сотрудничать с королевской особой несколько месяцев назад, после того как предыдущая помощница Наташа Арчер ушла в отпуск по уходу за ребенком. Чедвик-Хили была редактором издания Vogue. Она происходит из знатного рода – является дочерью третьего лорда Страталмондского. 

Эден сообщил, что стилист познакомилась с герцогом и герцогиней Кембриджскими еще во время учебы в Сент-Эндрюсском университете. Она даже была приглашена на свадебную церемонию, которая прошла в Вестминстерском аббатстве в 2011 году.

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Публикация от Kate Middleton and Charlotte �� (@katemiddletonandprincess)

Эксперты назвали Вирджинию одной из самых стильных особ: для мероприятия она выбрала розовую юбку и топ от модельера Эмилии Викстед. "Несмотря на то что я должна была опираться на королевский протокол, я хотела чувствовать себя индивидуальностью среди друзей, звезд, военнослужащих, гостей из других стран и членов монаршей семьи", – цитирует Чедвик-Хили Daily Mail.

Автор: Полина Крылова3 апреля 2019, 09:51
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