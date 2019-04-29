Состояние звезды сериала "Склифосовский" резко ухудшилось
Ирина Сенотова постоянно в кислородной маске. Врачи обнаружили у звезды сериала "Склифосовский" еще одну проблему - цирроз печени, медики решают, что делать дальше. Рядом с актрисой постоянно дежурит мать, передает телеграм-канал Mash.
На днях звезда сериала "Склифосовский" оказалась на больничной койке. У 50-летней Ирины Сенотовой диагностировали двустороннюю пневмонию и почечную недостаточность. Медики начали лечение, однако лучше звезде не становилось.
Как сообщалось, Ирине Сенотовой выставили громадный счет за лечение. Теперь звезду сериала "Склифосовский" перевели в другую больницу, где и без того неутешительный диагноз дополнили новыми деталями.
Перед этим актриса дважды отказывалась от госпитализации. Лишь когда состояние резко ухудшилось, медики доставили ее в реанимацию. Актриса оказалась в одной из столичных клиник с острой пневмонией и брюшной водянкой.
Дочь звезды сериала "Склифосовский" Мария на своей официальной странице в Instagram рассказала, что состояние матери оставляет желать лучшего, и попросила финансовой помощи.
Пользователи Сети отреагировали на пост и поделились с ней средствами.
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