Скончалась звезда сериала "Склифосовский"

Скончался актер Александр Машатков. Ему было 58 лет. По предварительным данным, причиной смерти артиста стал оторвавшийся тромб, передает РИА ФАН.
Александр Машатков известен по ролям в "Романе с кокаином", "Супруге", "Криминальном видео", "Тупом жирном зайце", передает НСН. Наибольшей популярности ему удалось достичь после выхода на экраны сериала "Склифосовский".
Украинского лидера жестко приложили
Молодой любовник, видимо, доводит красавицу до исступления
Наследник актрисы вызвал фурор
Поклонники заподозрили юмориста в неверности