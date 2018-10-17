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Происшествия

Скончалась звезда сериала "Склифосовский"

прочитано 439 раз

Скончался актер Александр Машатков. Ему было 58 лет. По предварительным данным, причиной смерти артиста стал оторвавшийся тромб, передает РИА ФАН.

Александр Машатков известен по ролям в "Романе с кокаином", "Супруге", "Криминальном видео", "Тупом жирном зайце", передает НСН. Наибольшей популярности ему удалось достичь после выхода на экраны сериала "Склифосовский".

17 октября 2018, 08:46

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