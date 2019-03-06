Порой звезды сами дают поводы для сплетен, иногда они возникают спонтанно. Как бы то ни было, у любителя светской хроники никогда не бывает затишья. "Дни.ру" собрали все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 6 марта 2019 года.



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