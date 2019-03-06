Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 6 марта 2019 года
Разбитый инсультом Борис Моисеев покидает Россию
Когда-то Борис Моисеев был одним из самых эпатажных артистов на отечественной эстраде. Его песни "Голубая луна" и "Просто Щелкунчик" звучали чуть ли не из утюга. Однако 2010 год все перечеркнул – Бориса сразил ишемический инсульт.
Артиста поддерживали Алла Пугачева, Иосиф Кобзон и многие другие. Примадонна и сейчас на связи с Моисеевым. "Недавно позвонила, пригласила Борю на свой юбилейный концерт. Она сделала все, чтобы коллектив Бори не разбежался: пристроила артистов к Кристине (Орбакайте. – Прим. ред.) на юбилейные концерты. Благодаря этому после инсульта Бори мы отработали еще четыре года", – отметил директор певца Сергей Горох.Где знаменитости – там и жаркое обсуждение их личной жизни.
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