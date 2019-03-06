Разбитый инсультом Борис Моисеев покидает Россию

На днях Борис Моисеев отметил 65-летие. В честь круглой даты артист намерен отправиться в круиз.

Когда-то Борис Моисеев был одним из самых эпатажных артистов на отечественной эстраде. Его песни "Голубая луна" и "Просто Щелкунчик" звучали чуть ли не из утюга. Однако 2010 год все перечеркнул – Бориса сразил ишемический инсульт.

Артиста поддерживали Алла Пугачева, Иосиф Кобзон и многие другие. Примадонна и сейчас на связи с Моисеевым. "Недавно позвонила, пригласила Борю на свой юбилейный концерт. Она сделала все, чтобы коллектив Бори не разбежался: пристроила артистов к Кристине (Орбакайте. – Прим. ред.) на юбилейные концерты. Благодаря этому после инсульта Бори мы отработали еще четыре года", – отметил директор певца Сергей Горох.

Теперь Моисеев на пенсии. Он почти не выходит в свет и не выступает. "Занимается здоровьем. Бегает дома на беговой дорожке. Сидит за компьютером. В апреле мы с ним едем в круиз праздновать его день рождения. Круиз на большом лайнере из Майами по островам Карибского моря", – цитирует представителя артиста сайт "Комсомольская правда".

У исполнителя есть некоторые проблемы с речью. "Он со всеми общается. Просто не может быстро донести свою мысль, а так отлично соображает. Умственных нарушений нет, абсолютно адекватный человек", – заверил представитель популярного исполнителя.

К испытаниям судьбы звезда относится философски. "Он понимает, что брал на себя слишком большие нагрузки. Никого не винит. Говорит, что был как загнанная лошадь – не отказывался ни от каких проектов. Сам себя загнал", – констатировал директор Бориса Моисеева.