Беременную дочь ведущей Максимовской поймали с героином

27-летнюю наследницу журналистки задержали ночью на севере Москвы. У Александры Максимовской обнаружили 4,5 грамма наркотического вещества.

Известно, что девушка находится на шестом месяце беременности. В отношении дочери Марианны Максимовской возбуждено уголовное дело.

Суд рассмотрит ходатайство об ее аресте, передает Lenta.ru со ссылкой на собственный источник. Также сообщается, что изданию не удалось получить официального подтверждения данной информации.

Подробностями произошедшего поделился Telegram-канал Baza. Сообщается, что взяли дочь Марианны Максимовской после обращения в полицию некоего неравнодушного гражданина. Как утверждает Telegram-канал, мужчина подал письменное заявление в ОМВД по Головинскому району.

Кроме наркотического вещества, как пишет канал, при себе у девушки нашли 31 500 рублей. "Сейчас Александра Максимовская на допросе, она заявляет, что невиновна и ее подставили. Девушка утверждает, что никогда "не употребляла" и ее просто попросили передать этот пакет. Что внутри него – она не знает", – пишет Telegram-канал Baza.

Марианна Максимовская – знаменитая российская журналистка, экс-заместитель главного редактора телеканала РЕН ТВ. В прошлом году она возглавила группу компаний "Михайлов и партнеры".