Водонаева разболтала о финансовом рабстве Крида у Тимати

Егор Крид связан контрактными обязательствами с лейбом Тимати Black Star. По договору даже сценический псевдоним Егору Булаткину, как на самом деле зовут артиста, ему не принадлежит, не говоря уже о правах на песни и аккаунт в социальных сетях.

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