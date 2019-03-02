Злопамятный Лоза набросился на Урганта из-за едкой насмешки
Юрий Лоза стал участником "Шоу без названия", которое выходит на YouTube. Беседуя о ценности рэпа в российской культуре, певец внезапно вспомнил, как Иван Ургант в своей программе высмеял его хит "Плот".
"Ваня Ургант посмеялся над песней "Плот", но ведь песня стала песней поколения. Я ее пою через 35 лет после написания, и она ничуть не устарела. Во-вторых, это единственная песня, которую американцы поют по-английски у себя в Америке сейчас. То есть эта песня, которая до сих пор востребована. На 10 языках ее поют, как я знаю. Почему-то Ваня Ургант считает, что он может над ней поржать. Ваня, который не может написать песню "Плот", – набросился на телеведущего Лоза.
Судя по всему, юмористическое выступление, которое, к слову, вышло в эфир аж два года назад, сильно зацепило Юрия. Злопамятный артист все еще не простил Урганту насмешки.
Напомним, в 2016 году в программе "Вечерний Ургант" пианист-виртуоз Денис Мацуев с подачи Ивана сидя за роялем доказал, что Моцарт, Шопен, Бетховен и Рахманинов заимствовали мелодию из песни Лозы "Плот". Поводом для этого шуточного номера стали громкие высказывания Юрия в прессе. Артист утверждал, что 80% произведений классиков – это самоповторы. Также жесткой критике со стороны музыканта подверглись Led Zeppelin, Rolling Stones и The Beatles.
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