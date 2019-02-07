Алчный Радзинский прибрал к рукам шикарную квартирку брошенной сестры

Писателю, сценаристу, драматурге и телеведущему идет 83-й год. Казалось бы, надо думать о душе, а он все заботится о бренном.

У матери Эдварда Радзинского – старшего следователя по особо важным делам Софьи Юлиановны Радзинской – была дочь от первого брака Александра Щепкина-Куперник. Знаменитый писатель и драматург c ней не пересекался.

Но в прошлом году Александра умерла в возрасте 92 лет, и Эдвард Станиславович внезапно воспылал родственными чувствами. Он признал сводную сестру уже после ее смерти. Причем, как сообщает телеграм-канал Mash, даже доказал родство по суду.

А все ради того, чтоб оттяпать ее уютную квартирку в Старопименовском переулке близ станции метро Тверская. Жилье здесь, в центре Москвы, стоит астрономических денег!

Помните, как в романе "Мастер и Маргарита" киевский дядюшка поспешил в Москву, узнав о смерти Берлиоза? "Ему было жаль племянника жены, погибшего в расцвете лет. Но, конечно, никакой особенной надобности в его присутствии на похоронах не было. И тем не менее Максимилиан Андреевич очень спешил в Москву. В чем же было дело? В одном – в квартире. Квартира в Москве? Это серьезно. Неизвестно почему, но Киев не нравился Максимилиану Андреевичу, и мысль о переезде в Москву настолько точила его в последнее время, что он стал даже худо спать", – писал Булгаков.



У самого Радзинского есть шикарная квартира в паре станций метро оттуда – в районе "Аэропорт", в престижном "писательском" доме. Зачем же ему еще квартира сестры? Может быть, для сына старается Эдвард Станиславович?

Но его отпрыск Олег Эдуардович – человек и сам состоятельный. Он успешный инвестиционный банкир, писатель, живет в Лондоне, хотя прежде отмотал уголовный срок в России и даже успел поработать на лесоповале в Томской области.