Переделанную Кабаеву обругали за необратимые изменения во внешности

Общественность, как правило, негативно относится к различным операциям, к которым прибегают знаменитости в борьбе за красоту и молодость. В свою очередь звезды по-разному относятся к критике в свой адрес.

К примеру, модель, блогер, стилист Александра Кабаева не скрывает, что несколько раз ложилась под нож пластического хирурга, чтобы добиться той внешности, которой сейчас обладает. К тому же знойная брюнетка украсила свое тело различными татуировками. А недавно Александра отрезала себе челку.

Но далеко не всем поклонникам нравятся метаморфозы, которые переживает Кабаева. Модель регулярно получает неодобрительные комментарии и откровенные оскорбления в свой адрес по поводу своей необратимо измененной внешности. Впрочем, Александра стойко держит удар. В приложении Stories своей странички в Instagram красотка предложила фанатам задать ей несколько вопросов. Кое-то не смог не спросить насчет ее вида.

"Какие изменения делала в своей внешности?)) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – спросили у Александры фанаты. Та ответила: "Все. Я всегда что то меняю". Не обошлось без критических отзывов. "Сашка... а зачем ты себя изуродывала этими тату, этим силиконом, этим ботоксом и этим курносым носом??? ты потеряла свою эксклюзивность, которая тебе была дана от природы твоими родителями и просто стала куклой... как все эти тюнингованные фифачки. мне 37 лет и мне даже в голову не приходит. как колоть гадость для подтяжки кожи или разглаживания морщин или еще какая-то другая хрень в этом роде..." – обратилась к Александре Кабаевой подписчица.

В качестве доказательства девушка прислала Саше свои фото, которыми та любезно поделилась с остальными подписчиками. Судя по реакции Кабаевой, снимки ее буквально потрясли. "Вот я все время задаюсь вопросом: "Что с этими людьми? Вот которые так пишут?" Я ко всем отношусь очень хорошо, если человек адекватен... Но как, ***?" – задала риторический вопрос ошеломленная Александра Кабаева.