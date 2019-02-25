Разрисованная Маркл в кафтане ужаснула народ

В минувшее воскресенье герцог и герцогиня Сассекские посетили Марокко. Для выхода в свет Меган Маркл выбрала длинный кафтан белого цвета. Многие поклонники королевской семьи не оценили наряд бывшей актрисы.

Принц Гарри и его супруга прибыли с трехдневным визитом в страну в Северной Африке. Они побывали в официальной резиденции британского посла Томаса Райли и присоединились к торжественному ужину, где познакомились с выдающимися деятелями Марокко. В качестве знака особой признательности к хозяевам вечера Меган Маркл примерила длинный белый кафтан от французского дома моды Dior.

Однако не все поклонники монаршей семьи оценили старания бывшей актрисы. Многие пользователи заявили, что королевская особа перестаралась с макияжем, и осудили объемный наряд. Судя по всему, не все из них хорошо знакомы с историей этого костюма. Известно, что кафтан был любимым нарядом султанов Османской империи. В Марокко эта одежда появилась в XIII веке во время правления династии Маринидов. Тогда кафтан обозначал высокий статус человека. Сегодня этот наряд крайне популярен среди женщин. Кафтан может быть изготовлен из шелка, хлопка или парчи.

Как сообщает издание Express, герцога и герцогиню Сассекских встретили традиционной церемонией приветствия. Она заключается в том, гости должны омыть руки в ароматной розовой воде из специального сосуда. После этого две наследницы посла – 12-летняя Орла и 8-летняя Эльза – вручили два букета цветов Меган Маркл. "Большое спасибо, вы очень добрые. Это красивые цветы", – сказала бывшая актриса.