Беременной Меган Маркл грозит смертельная опасность

Поездка принца Гарри и его беременной жены Меган Маркл в Марокко может обернуться смертельной опасностью для них из-за протестов, сотрясающих страну. В связи с этим меры безопасности были усилены.

Столица Марокко Рабат была потрясена жестоким подавлением беспорядков учителей, вышедших на улицы для отстаивания своих прав. При этом отчеты британской разведки показывают, что протесты были в целом мирными акциями, однако реакция полиции на них – жесткой.

В связи с этим некоторые аналитики опасаются, что беспорядки могут вспыхнуть с новой силой из-за любого повода. И именно в этот момент принц Гарри и Меган Маркл собираются посетить страну.

"И Гарри, и Меган собирают огромные толпы, где бы они ни находились. И у них есть склонность заходить в толпу и очень тесно с ней взаимодействовать", – цитирует издание Express знакомый с ситуацией источник.

Из-за характера протестов по всей стране этот фактор играл против них обоих. Опасность могла быть даже смертельной.

При этом Меган Маркл уже попадала в похожую ситуацию во время визита в Фиджи. Там толпа окружила герцогиню на местом рынке и вытащить ее охрана смогла только через шесть минут.