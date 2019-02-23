Беременной Меган Маркл грозит смертельная опасность
Столица Марокко Рабат была потрясена жестоким подавлением беспорядков учителей, вышедших на улицы для отстаивания своих прав. При этом отчеты британской разведки показывают, что протесты были в целом мирными акциями, однако реакция полиции на них – жесткой.
В связи с этим некоторые аналитики опасаются, что беспорядки могут вспыхнуть с новой силой из-за любого повода. И именно в этот момент принц Гарри и Меган Маркл собираются посетить страну.
"И Гарри, и Меган собирают огромные толпы, где бы они ни находились. И у них есть склонность заходить в толпу и очень тесно с ней взаимодействовать", – цитирует издание Express знакомый с ситуацией источник.
Из-за характера протестов по всей стране этот фактор играл против них обоих. Опасность могла быть даже смертельной.
При этом Меган Маркл уже попадала в похожую ситуацию во время визита в Фиджи. Там толпа окружила герцогиню на местом рынке и вытащить ее охрана смогла только через шесть минут.
Напомним, Меган Маркл ждет ребенка. Светские хроникеры ждут, что она должна родить уже в марте. Пока же жена принца Гарри ходит на различные светские мероприятия и демонстрирует окружающим свой округлившийся живот.
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