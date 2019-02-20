Назван пол ребенка Меган Маркл

Первенец герцога и герцогини Сассекских появится на свет уже этой весной. Поклонники британской монаршей семьи продолжают делать ставки на пол будущего ребенка Меган Маркл .

В пятницу, 15 февраля, бывшая актриса прибыла из Лондона в Нью-Йорк, чтобы встретиться с близкими друзьями перед рождением первенца. Лучшая подруга герцогини Джессика Малорони устроила вечеринку в роскошном The Mark Hotel. Как утверждают британские журналисты, стоимость номеров в этот отеле на одну ночь начинается от 620 фунтов стерлингов (более 53 тысяч рублей).

Друзья Меган Маркл приехали в гостиницу с подарками для будущего малыша. Среди презентов были цветы розового цвета, апельсиновое дерево и дорожная кроватка стоимостью 290 фунтов стерлингов (около 25 тысяч рублей). Коллега бывшей актрисы по сериалу "Форс-мажоры" Эбигейл Спенсер тоже привезла подарок королевской особе. Папарацци обратили внимание, что презент был завернут в синюю упаковку. Это натолкнуло их на мысль, что у пары появится мальчик.

Напомним, сводный брат бывшей актрисы рассказал, что хочет наладить отношения с Меган Маркл. Он сообщил, что в ближайшее время собирается жениться на своей возлюбленной Дарлен Баунт, и даже пригласил герцога и герцогиню Сассекских на торжественную церемонию. Он надеется, что королевская особа посетит свадьбу и наконец помирится с родным отцом.