Своевольная Маркл бросила вызов королеве

На прошлой неделе герцогиня Сассекская отправилась в Нью-Йорк, чтобы провести время с близкими друзьями перед рождением ребенка. Оказалось, что британская королева могла с неодобрением отнестись к этой самовольной поездке Меган Маркл .

Как утверждает журналист Питер Форд, бывшую актрису предупредили, что Елизавета II может выступить против того, чтобы она посетила вечеринку, посвященную предстоящему рождению малыша. "Меган Маркл могут осудить за такой поступок, потому что члены монаршей семьи не одобряют такие вечеринки. Этим путешествием герцогиня бросила им вызов", – пояснил он.

В то же время репортер добавил, что эксперты до сих пор спорят о том, как на самом деле британская монархия относится к таким событиям. "Эту поездку можно назвать обычным отдыхом от королевских обязанностей. Мы можем только надеяться, что супруга принца Гарри проведет время приятно и спокойно – ведь она является объектом папарацци, и я полагаю, что они постараются помешать ей провести свободное время с удовольствием", – передает слова Питера Форда издание Express.

Отметим, что Меган Маркл не является первой королевской особой, которая решила организовать подобную вечеринку. В 2013 году герцогиня Кембриджская приняла участие в таком мероприятии перед рождением своего первенца – принца Джорджа. "Как правило члены королевской семьи не устраивают подобные вечеринки, однако время идет, и современные представления могут изменить вековые традиции", – рассказал источник, близкий к жене принца Уильяма.