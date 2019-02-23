Бывшая невеста Шаляпина смешала с грязью Мазур

Прохору Шаляпину и Виталине Цымбалюк-Романовской не стоит публично отвечать на выпады Элины Мазур. Экс-представитель пианистки просто пытается пропиарить себя за счет звездной пары, уверена бывшая невеста Шаляпина Анна Калашникова.

Травля звездных пар – обычное дело. Таким образом непорядочные люди пытаются пропиарить себя за чужой счет – в том числе и за счет Шаляпина, уверена актриса и модель Анна Калашникова.

"С 2014 по 2016 годы у меня были отношения с Прохором Шаляпиным. Тогда к нам лезли все, кому не лень – начиная с модели Лены Лениной и заканчивая малоизвестными певицами и актрисами, которые хотели присосаться к нашей паре и пропиариться", – рассказала бывшая невеста Шаляпина.

Анна уточнила, что в то время она была беременна. И с подачи нечистоплотных "подруг" – неизвестно откуда появившихся – пресса писала об "армянских отцах" ребенка Калашниковой, о развлечениях модели на отдыхе в Дубае. "Все эти люди пытались словить хайп и пропиариться на наших отношениях", – заявила экс-возлюбленная Шаляпина изданию Teleprogramma.pro.

Анна помнит, что ей пришлось пережить, когда она была главной героиней скандальных ток-шоу. Калашникова считает, что лучший способ избавиться от клеветников и завистников – не реагировать.

Напомним, юрист, которая помогала Виталине Цымбалюк-Романовской в разводе с Арменом Джигарханяном, обвинила бывшую клиентку в занятии эскорт-услугами. Элина Мазур в откровенном интервью резко раскритиковала внешность, талант и внутренние качества бывшей жены режиссера Армена Джигарханяна. Досталось и Прохору Шаляпину. Мазур заявила: она знает, сколько стоят интимные услуги певца на пару ночей. И добавила, что сама бы заказала – только Шаляпин "не в ее вкусе".