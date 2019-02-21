Шаляпин отказался от роскошного мужчины ради Цымбалюк-Романовской

Прохор Шаляпин отказался от выгодного предложения ради Виталины Цымбалюк-Романовской. Известный американский продюсер Дэвид Лонгория предлагал российскому исполнителю остаться в США и работать с ним. Однако певец пожертвовал мировой славой ради своей возлюбленной.

Прохор Шаляпин недавно вернулся из Лос-Анджелеса. Его сопровождала Лика Осипова – как пояснил певец, весьма известная в этом американском городе особа, организатор местного конкурса красоты. Она и предложила российскому исполнителю познакомиться с Дэвидом Лонгория.

Сцену встречи Шаляпина с известным продюсером, работающим со звездами мирового уровня, показали в программе "Прямой эфир". Прохор пообщался с Дэвидом, в итоге продюсер предложил ему остаться в США и записать с ним песню. Лонгория гарантировал, что новый трек станет хитом и возглавит все музыкальные чарты. Однако Шаляпин отказался.

"Нет, нет. Ты меня прости, но я не могу. У меня сейчас с Виталиной все в самом разгаре. Простите", – сказал продюсеру Прохор. А в студии программы Шаляпин подчеркнул, что намерен развивать свою карьеру только в России и не планирует уезжать за границу в погоне за заработком.

Шаляпину показали съемки Виталины, сделанные в то время, когда Прохор был в отъезде. На них Цымбалюк-Романовская запечатлена в ресторане, в компании актера Максима Колосова. Посмотрев видео, Прохор рассмеялся и заверил, что не ревнует свою возлюбленную к другим мужчинам. А Виталина объяснила, что с Колосовым ее связывают чисто рабочие отношения.

Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская перестали скрывать свои отношения с лета прошлого года. Пара стала появляться вместе и даже петь дуэтом. Не так давно Шаляпин и Цымбалюк-Романовская заявили, что мечтают о ребенке, пишет Teleprogramma.pro.