Брошенную Цымбалюк-Романовскую разрывают на части похотливые мужики

Прохор Шаляпин надолго укатил заграницу. Певец оставил возлюбленную Виталину Цымбалюк-Романовскую скучать в Москве. К слову, экс-супруга Армена Джигарханяна отмечает, что с легкостью может найти себе компанию на вечер.

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