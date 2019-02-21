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Шоу-бизнес

Брошенную Цымбалюк-Романовскую разрывают на части похотливые мужики

Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya
Прохор Шаляпин надолго укатил заграницу. Певец оставил возлюбленную Виталину Цымбалюк-Романовскую скучать в Москве. К слову, экс-супруга Армена Джигарханяна отмечает, что с легкостью может найти себе компанию на вечер.
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Вот уже несколько недель злопыхатели кричат на всех углах, что роман Прохора Шаляпина и Виталины Цымбалюк-Романовской приказал долго жить. Пианистку заметили в компании молодого актера, а певец встречался в отпуске с красоткой-блондинкой. 

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Виталина Цымбалюк-Романовская Украинская пианистка

Меж тем, влюбленные эти слухи всячески опровергают. Брошенная в одиночестве Виталина, например, сообщила, что недавно действительно поужинала с артистом Максимом Колосовым, однако их отношения не выходили за рамки дружбы.

Экс-супруга Армена Джигарханяна, призналась, что в последнее время похотливые мужики буквально рвут ее на части. День и ночь они звонят и пишут ей. Ухажеры просят встреч и обещают золотые горы. "Отъезд Прохора спровоцировал много предложений, но я вынуждена была отказываться, естественно, потому что как-то даже неловко", – заявила она в студии ток-шоу "Прямой эфир" телеканала "Россия 1".

Судя по всему, Цымбалюк-Романовская свою популярность у противоположного пола от возлюбленного не скрывает. "Виталина мне постоянно рассказывает, что ей много кто пишет, пытается пригласить ее на какие-то свидания", – отмечает Прохор. К слову, Шаляпин уверен в избраннице, сцены ревности певец не закатывает.

Отметим, что Виталина Прохора тоже никак не ограничивает. Она спокойно отпустила Шаляпина в путешествие. Которое длилось целый месяц. Артист посетил Америку, Ямайку, Доминиканку, Багамские острова и Мексику. В поездке вокалист не скучал. Например, в США компанию ему составила красавица-блондинка Лика Осипова.

Автор: Руслана Алексеева21 февраля 2019, 14:55
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