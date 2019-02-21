Брошенную Цымбалюк-Романовскую разрывают на части похотливые мужики
Вот уже несколько недель злопыхатели кричат на всех углах, что роман Прохора Шаляпина и Виталины Цымбалюк-Романовской приказал долго жить. Пианистку заметили в компании молодого актера, а певец встречался в отпуске с красоткой-блондинкой.
Меж тем, влюбленные эти слухи всячески опровергают. Брошенная в одиночестве Виталина, например, сообщила, что недавно действительно поужинала с артистом Максимом Колосовым, однако их отношения не выходили за рамки дружбы.
Экс-супруга Армена Джигарханяна, призналась, что в последнее время похотливые мужики буквально рвут ее на части. День и ночь они звонят и пишут ей. Ухажеры просят встреч и обещают золотые горы. "Отъезд Прохора спровоцировал много предложений, но я вынуждена была отказываться, естественно, потому что как-то даже неловко", – заявила она в студии ток-шоу "Прямой эфир" телеканала "Россия 1".
Судя по всему, Цымбалюк-Романовская свою популярность у противоположного пола от возлюбленного не скрывает. "Виталина мне постоянно рассказывает, что ей много кто пишет, пытается пригласить ее на какие-то свидания", – отмечает Прохор. К слову, Шаляпин уверен в избраннице, сцены ревности певец не закатывает.
Отметим, что Виталина Прохора тоже никак не ограничивает. Она спокойно отпустила Шаляпина в путешествие. Которое длилось целый месяц. Артист посетил Америку, Ямайку, Доминиканку, Багамские острова и Мексику. В поездке вокалист не скучал. Например, в США компанию ему составила красавица-блондинка Лика Осипова.
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