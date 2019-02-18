Цымбалюк-Романовскую облили помоями на виду у изумленных людей

"Ангел с кудрями" – нежно называют киевскую пианистку многочисленные поклонники в России. И удивляются, как в одной хрупкой девушке сочетаются редкая красота, интеллект, очарование и прелесть. От того больнее воспринимаются удары, которые цинично и методично наносят Виталине враги.

Элина Мазур, бывшая товарка Виталины Цымбалюк-Романовской, вторую неделю подряд обливает пианистку помоями в эфире федерального канала на виду у изумленных зрителей. Как только язык не отсохнет бессовестно врать: мол, и в эскорте та работала, и Прохору Шаляпину за любовь платит.

Но все прекрасно понимают, что подобные заявления Мазур делает от зависти к юности и ослепительной красоте бывшей жены Джигарханяна. Или это уже агония – Элина поняла, что проиграла схватку. Она мечтала, что Виталина будет шить варежки в можайской женской колонии, но как бы теперь самой не загреметь в места не столь отдаленные.

А Виталина цветет и пахнет. Она не пропускает громких премьер, часто выходит в свет, является первым гостем на модных показах. Цымбалюк-Романовская страдавшая годами, терпеливо ухаживая за неблагодарным стариком, заслужила все это.

"Неземная!", "Хорошеет с каждым днем", "Я благодарна Вам, Виталина, за весь Ваш путь борьбы за свою свободу... Рада, что Вы вышли из тяжелой ситуации с гордо поднятой головой, и у Вас появились поклонники Вашего несгибаемого характера", – пишут люди. Они готовы целовать не только золотые ручки пианистки, но и песок, по которому ходил этот кудрявый ангел.