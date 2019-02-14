Голая и влажная: Цымбалюк-Романовская показала клубничку

Глядя на киевскую пианистку, вспоминаешь слова секретаря из романа "12 стульев" о жене прокурора: "Сама юность волнующая,/ Сама младость ликующая,/ К поцелуям зовущая,/ Вся такая воздушная..." Сексуальная Виталина не устает возбуждать народ.

Затащить в постель Виталину Цымбалюк-Романовскую хотели бы, конечно, многие мужчины. Ее бывший муж Армен Джигарханян был без ума от форм украинской чаровницы: "Я 83-й год живу на свете, но до сих пор есть женщины, актрисы… Я вижу, какая у нее грудь, какая у нее попочка, все вижу!" – говорил о своей безудержной страсти престарелый актер. Пианистка отдала ему лучшие годы жизни и была верна, даже когда артист на всю страну незаслуженно поливал ее грязью и обзывал воровкой. В итоге сам остался у разбитого корыта...

А Виталина расцвела и стала женственнее. Теперь ее утешает молодой красавец – ненасытный в постели Прохор Шаляпин. Он готов носить свою богиню на руках. В Instagram певца появилось пикантное фото с возлюбленной. Голая и влажная Виталина держит клубничку и бокал шампанского. Народ в истерике от увиденного, ведь чертовка ужас как хороша!

Прохор и Виталина почти месяц не виделись, изголодались и истосковались. А в День всех влюбленных их тела наконец-то соединились.

"Прохор, желаю вам с Виталиночкой большого и светлого счастья! Берегите друг друга!", "Соскучились друг по другу... Так мило", "Дождалась любимого. Будьте счастливы", – умиляется народ в комментариях. Правда, не все понимают, кто фотографировал влюбленных в сей интимный момент. Ну не Армен Джигарханян же, в конце концов!