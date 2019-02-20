"Фея в халатике": Цымбалюк-Романовскую сняли в туалете возле Кремля

Киевская пианистка – одна из самых завидных невест Москвы. У нее есть все, что так нравится мужчинам – молодость, гибкий стан, хорошее приданое. Кто еще может похвастаться элитными квартирами, капиталами, всероссийским обожанием?



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