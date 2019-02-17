Участница шоу "Голос" насмерть сбила человека в Москве
На Ленинградском шоссе на севере Москвы автомобиль BMW X6 сбил водителя такси, который вышел из машины на проезжую часть, чтобы осмотреть сломавшийся автомобиль. Виновница ДТП попыталась скрыться с места аварии, однако она была задержана менее чем через час.
Сообщается, что за рулем иномарки сидела 35-летняя Юлия Райнер, передает Пятый канал. Девушка принимала участие в четвертом сезоне шоу "Голос". По предварительным данным, она не заметила водителя.
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