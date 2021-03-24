Самую большую в мире картину продали в Дубае

В Дубае продали самую большую в мире картину "Путешествие человека". Её размер сопоставим с двумя полями для игры в футбол.
Полотно ушло с молотка на одном из аукционов за 62 миллиона долларов (около 4,7 миллиарда рублей в пересчёте на российскую валюту). Автор планирует направить вырученные с продажи деньги на благотворительность, в частности – на проекты ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ, передаёт Vse42.ru.
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