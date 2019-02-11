"Посадили его из-за меня": Радзинский о вышвырнутом из страны сыне

О личной жизни знаменитого российского писателя и историка Эдварда Радзинского известно мало. Не многие знают, что у литератора есть сын Олег. Наследник звезды в советские годы был политзаключенным. Радзинский признал свою вину в том, что отпрыск получил срок.

По словам Эдварда Станиславовича, сыну от первого брака с детской писательницей Аллой Гераскиной не хватало его внимания и заботы. Однако, когда того посадили, драматург сделал все, чтобы вызволить наследника.

Радзинский рассказал, что на момент ареста отпрыску было всего 19. Молодому человеку светило пять лет колонии строгого режима и пятилетняя ссылка на север.

"Посадили его из-за меня, а он и понятия не имел об этом. Ведь мы живем в стране, где есть ястребы и голуби... Должна была быть поездка в Америку, я должен был ехать с Олегом Ефремовым, но за два дня посадили Олега. Естественно, я не поехал, Ефремов тоже отказался. 19-летний парень понятия не имел, за что его арестовывают. Они ему приписали антисоветскую агитацию", – вспомнил писатель в студии программы "Судьба человека" на канале "Россия 1".

Эдвард Станиславович, чтобы помочь наследнику, подключил всех знакомых. Вместе им удалось сделать невозможное. "Он получил год тюремного заключения, который уже прошел, потому что сидел в СИЗО. Потом была ссылка в Сибирь..." – рассказала знаменитость.

Радзинский добавил, что после освобождения сыну запретили работать. Чтобы спасти его от нищеты, драматург писал в правительство с просьбой выслать наследника за границу. С перестроечной поры Олег живет в США. Он тоже стал писателем. "Его вышвырнули из страны. Тогда у нас появились отношения отца и сына", – заключил телеведущий.