Цымбалюк-Романовская скрывает беременность

Говорят, у Виталины Цымбалюк-Романовской есть веская причина, почему она не отправилась с Прохором Шаляпиным в путешествие по Мексике, Америке и Карибам. В близком окружении пианистки утверждают, что она беременна.

В последнее время бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская и певец Прохор Шаляпин не скрывают своих близких отношений. Они вместе отдохнули, съездили к отцу артиста в Волгоград, где в местной психиатрической лечебнице проводит свои дни родитель Прохора, обнародовали пикантные снимки из сауны и постели. Общественность сделала вывод, что между Шаляпиным и Цымбалюк-Романовской любовная связь.

Однако в отпуск по райским местам – Карибам и Мексике – Прохор почему-то отправился в гордом одиночестве. В близком окружении утверждают, что у Виталины есть веская причина не совершать многочасовые перелеты – беременность. Стилист, дизайнер по костюмам и фотограф Ирина Кривко, которая снимала парочку, говорит, что Цымбалюк-Романовской нежелательно летать, будучи на маленьком сроке.

"При перелете может произойти все, что угодно. Это и на плод влияет, и на состояние здоровья. Срок маленький еще, животика не видно. Мы посоветовали Виталине, чтобы она пока держала это в тайне. А потом, когда станет можно, почему бы нет? Есть же съемки и для женщин в положении", – рассказала Кривко в передаче "Новые русские сенсации".

Бывшие возлюбленные артиста прокомментировали информацию о беременности Виталины Цымбалюк-Романовской. К примеру, модель Анна Калашникова заявила, что мать Прохора Шаляпина с нетерпением ждет, когда станет бабушкой. А экс-супруга Лариса Копенкина убеждена, что певец будет прекрасным отцом. Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская предпочитают пока не обсуждать эти данные.