Валерия из-за болезни потеряла ребенка от Пригожина

Валерия стала участницей светлого концерта, который по случаю пятилетия "Радио Вера" состоялся в столичном зале "Крокус Сити Холл". А пока она выступала, корреспондент "Дни.ру" общался за кулисами с мужем и продюсером певицы Иосифом Пригожиным.

В шоу-бизнесе сейчас повальная мода на суррогатное материнство. Сергей Лазарев, Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Дмитрий Маликов, Анастасия Заворотнюк – все обзавелись таким образом детьми.

"Мы думали, что Лера сможет сама родить, – вздыхает Пригожин. – Она забеременела, но в силу определенных обстоятельств – просто заболела! – не смогла выносить ребенка. Теперь даже и не знаю, будем ли пытаться еще – как получится".

"Лера не хочет больше детей, – продолжает муж певицы. – А я хочу, но это же должно быть совместное желание. К тому же, у нас уже шестеро детей, старшему моему сыну уже 30 лет, а младшей – 20. Причем я не делю их на родных и чужих. Получается, что почти всю жизнь я воспитываю детей, представляете?! А для себя-то жить когда?"

"Прибегать к процедуре ЭКО, к помощи суррогатной матери нужно, на мой взгляд, тем, у кого детей нет и не получается зачать естественным способом, – резюмировал Пригожин. – А у нас все хорошо".

Рассказал Иосиф и про отношения с 22-летней дочерью Данаей от первого брака. Пресса много писала про их якобы конфликт. "У той ситуации, семейного сериала, были посредники, – заверил продюсер. – Они все время были заинтересованы шантажировать меня для получения денег. Дана поняла, что ее все это время обманывали и пришла в итоге к тому человеку, который ее действительно любит и желает добра – ко мне".