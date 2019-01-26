Звезды российской эстрады не привыкли отдыхать. Даже в субботу они дают россиянам массу поводов не переставать следить за происходящем в "светской тусовке". "Дни.ру" собрали на своих страницах все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 26 января 2019 года.

Разбитый инсультом отец Волочковой пережил похищение

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова открыла все свои тайны в студии Дмитрия Борисова. Знаменитость рассказала, что ее прикованного к инвалидному креслу отца пытались похитить.



Танцовщица была крайне откровенна с гостями и экспертами. Она рассказала о проблемах и людях, которые отравляют ей жизнь. Анастасия также поведала о состоянии своего отца, которого пытались похитить, упомянула таинственного "олигарха из трущоб, который пытается стать знаменитым за ее счет. После Волочкова рассказала о новом возлюбленном, которого она тщательно прячет от поклонников. Скорее всего этот эфир увидит свет только на следующей неделе. И пока монтажеры и редакторы готовят выпуск к показу, Волочкова во всю пиарит посвященную ей программу. В личном Instagram танцовщица опубликовала анонс, а также разместила несколько фотографий со съемок.

Собчак припала к голой груди нового героя

Ксения Собчак, не остановившись на скандале с Константином Богомоловым, продолжает провоцировать своего мужа и общественность. Телеведущая опубликовала видео, на котором светская львица ласкает обнаженный торс "своего героя", похожего на Федора Смолова.

Такого количества негативных комментариев, наверное, не собирал еще ни один пост Ксении Собчак. На видео, размещенном в Instagram светской львицы, она нежно касается обнаженной груди мужчины, похожего на нападающего московского "Локомотива" Федора Смолова. Лицо предмета страсти Собчак закрыто черной полосой, на которой написано: "Вот он!!! Мой герой". Сама телеведущая при этом довольно улыбается.

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 25 января 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.

