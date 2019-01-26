Собчак припала к голой груди нового героя

Ксения Собчак, не остановившись на скандале с Константином Богомоловым, продолжает провоцировать своего мужа и общественность. Телеведущая опубликовала видео, на котором светская львица ласкает обнаженный торс "своего героя", похожего на Федора Смолова.

Такого количества негативных комментариев, наверное, не собирал еще ни один пост Ксении Собчак. На видео, размещенном в Instagram светской львицы, она нежно касается обнаженной груди мужчины, похожего на нападающего московского "Локомотива" Федора Смолова.

Лицо предмета страсти Собчак закрыто черной полосой, на которой написано: "Вот он!!! Мой герой". Сама телеведущая при этом довольно улыбается.

"Ксения, что ж вы творите", "Неприятное видео, даже не знаю, что именно в нем противно", "Какой ужас!", – возмутились подписчики (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).

"Мужа Собчак жалко: мало того, что сама опустилась ниже плинтуса и заигралась, еще хорошего мужика превратила в посмешище, а потом страдать будет ребенок. Раньше я уважал вас, думал, вы с мозгами и серьезная. Отписываюсь", – более развернуто описала свои чувства одна из комментаторов. При этом публикация быстро набрала более полумиллиона просмотров.

Однако есть у Ксении Собчак и ревностные фанаты. "Группа поддержки" радуется удавшейся провокации. Поклонники Собчак в восторге от того, как "овцы блеют и плюются ядом", пишет Teleprogramma.pro.