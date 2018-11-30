Сбежавший из России Соколовский безмятежно развлекается с новой пассией
В Америке Влад решил и отдохнуть, и поработать. Благо, в шикарном особняке для этого места хоть отбавляй.
В арендованной вилле – несколько спален, бассейн и джакузи прямо на улице, большая кухня, комната отдыха и туалет с музыкой. Но больше поклонников Влада заинтересовал не интерьер дома, а мелькнувшая на одном из видео девушка.
Судя по всему, это новая пассия певца – Наталья Сульянова, известная под псевдонимом Tasha Smith. Девушка работает инструктором по фитнесу. С ней Соколовский живет уже несколько месяцев.
Поклонники догадались об их отношениях по косвенным признакам: так, иногда пара публикует фото из одних и тех же локаций, примерно в одно и то же время. Вместе они были и на Кипре.
К слову, ранее многие пользователи Сети отметили, что бывшая жена Влада Соколовского, певица Дакота, и Сульянова с первого взгляда кажутся очень похожими. Примечательно, что пока ни Влад, ни Наталья, свои отношения не комментируют. При каких обстоятельствах и когда произошло их знакомство, пока остается тайной.
Напомним, новость о разводе Риты Дакоты и Влада Соколовского стала для поклонников настоящим ударом. Артистов считали одной из самых красивых пар современного российского шоу-бизнеса. Однако сказка закончилась известиями о многочисленных изменах Влада.
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