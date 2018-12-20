Изменивший Дакоте Соколовский рассказал о свадьбе

Слухи о том, что Влад Соколовский собрался жениться, появились после публикаций, в которых он рекламировал ювелирный бренд, специализирующийся на обручальных кольцах, и признавался, что у него все хорошо. Певец решил прояснить ситуацию.

Точки над i Влад Соколовский расставил на своей официальной странице в Instagram. Исполнитель опубликовал фотографию, на которой запечатлен со статуэткой в виде белого медведя в красном колпаке.

"После моего поста про ювелирные украшения и следующего про положительное внутреннее состояние, многие решили, что я кому то делаю предложение🤦🏼‍♂ Ну камон (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – начал Влад.

Артист принялся рассуждать о тех, кто распустил слухи о его свадьбе. "Либо люди хотят знать о чем-то раньше меня самого, либо ваши фантазии после того, что про меня везде несут, уже бегут впереди паровоза", – предположил Соколовский.

Он дал понять, что после расставания с певицей Ритой Дакотой не намерен снова связывать себя узами брака: "Никаких предложений в ближайшем будущем я пока делать не планирую. Но всем желаю настоящей любви и позитивного настроения, прям как на этой фотографии!"

Напомним, что об изменах Влада Соколовского широкой общественности рассказала Рита Дакота. Из ее откровений поклонники узнали, что артист завязывал романы, даже когда супруга ждала ребенка. В интервью Рита уверяла, что не знала о его неверности и не замечала никаких тревожных звоночков.

Расставшись с женой, привлекательный голубоглазый певец недолго страдал в одиночестве. Говорят, он встречается с инструктором по фитнесу Натальей Сульяновой, известной под псевдонимом Tasha Smith.