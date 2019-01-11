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Ужаснувшая своим опухшим видом актриса молит о помощи

Джессика Симпсон. Фото: www.globallookpress.com
Известная американская актриса Джессика Симпсон совсем скоро родит третьего ребенка. Пока же артистка испытывает на себе все сомнительные прелести интересного положения, в частности, сильные отеки.

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Беременная третьим ребенком Джессика Симпсон позволяет себе любой каприз в еде, что очевидно сказалось на ее внешности. От стройной подтянутой загорелой блондинки не осталось и следа, однако сама актриса не унывает.

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Она регулярно выкладывает забавные и трогательные, очень эмоционально теплые фотографии на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Судя по кадрам, Джессика, несмотря на внушительный лишний вес, с удовольствием занимается домашними делами и веселится с двумя детьми: дочерью Максвелл и сыном Эйсом.

Кстати, у Джессики Симпсон должна родиться вторая дочь, пока же она пожинает все прелести (весьма сомнительные) своей третьей беременности. Так, актриса страдает сильными отеками. Гламурная блондинка опубликовала фотографию своей сильно опухшей левой ноги. "Какие-нибудь средства? Помогите!!!" – взмолилась Симпсон, обращаясь к многочисленным подписчикам.

Снимок гипертрофированной конечности актрисы буквально ужаснул пользователей Сети. Они предложили несколько вариантов по спасению от отеков. "Подними ноги и держись подальше от соли, больше двигайся, помогай семье с домашними делами, бедная мамочка, просто попытайся расслабиться", "Воспользуйся каплями черного морского мха и надень компрессионные носки", "Больше лежи", "В чем проблема? Ищите физиотерапевта, который выполняет ручной лимфодренаж и следуйте рекомендациям по уменьшению отеков", "Не носите каблуки, старайтесь ноги поднимать выше уровня сердца и носите компрессионные чулки", – посоветовали Джессике Симпсон фанаты.

Автор: Наталья Аряева11 января 2019, 15:48
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