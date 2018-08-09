Народ возмущен постельными утехами голой Бледанс с особенным сыном

Эвелина Бледанс старается уделять максимум времени своему сыну Семену, у которого синдром Дауна. Они много путешествуют – тем самым актриса развивает ребенка в самых разных областях. А теперь Эвелина опубликовала снимки, на которых запечатлена лежащей в постели с мальчиком, однако почему-то многим эти фотографии не понравились.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Эвелина Бледанс опубликовала две фотографии, где снята в кровати с сыном Семеном. На одном снимке мать играет с наследником, а тот ей показывает игрушку. "А мы еще в постельке. Не можем оторваться друг от друга", – сообщила актриса.

Бледанс призналась, что иногда очень хочет "наплевать на режим", чтобы побольше "наваляться" и "наобниматься". "Видимо, сегодня Семик даже дневной сон пропустит. Мама так крайне редко озорничает. Обычно все по плану – зарядка, каша, занятия, суп, тихий час", – перечислила Эвелина.

Однако в этот раз Бледанс позволила себе и сыну отойти от правил. "Сегодня обнимашки, зпвтрак в постель, бассейн, шезлонг, мороженное, атракуионы, мини-диско (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.). Ох уж мама хулиганит..." – завершила свой пост актриса.

Почему-то комментаторы крайне негативно восприняли фотографии Эвелины с сыном. Некоторые подписчики узрели в снимках нечто постыдное и недопустимое в отношениях матери и ребенка.

"Что хотите говорите, фотка ужасная! Опять вы Эвелина в погоне за популярностью и лайками накосячили! А это фото, где она с открытым ртом, что то засовывает.... Фу мерзкая...", "Ради фото не обязательно оголяться. Тем более с сыном в кровати", "голая с сыном????да уж....", "Понятно что Эвелина может спать,как угодно,ей никто и не запрещает...но к ней в постель пришел сын..можно было и одеться уже, если есть мораль", "Зачем вообще такое выставлять?!", "А потом удивляемся, почему они становяться извращенцами!😂😂😂башку, мамаше надо лечить сначало!" – высказались возмущенные комментаторы.