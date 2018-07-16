Униженная Бледанс приползла к Хабенскому
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Эвелина Бледанс опубликовала фотографию, на которой изображена в крайне скромном образе. "Константин Юрьевич, я очень сожалею о той публикации и приношу Вам свои извинения", – коротко подписала снимок актриса. Комментариев к нему нет, потому что Эвелина отключила возможность оставлять отзывы.
Напомним, все началось с того, что в своем аккаунте в Instagram Бледанс сообщила, что вместе с сыном Семеном, у которого синдром Дауна, встретила на отдыхе актера Константина Хабенского и попросила его сфотографироваться с наследником, но тот отказался. Артистка была возмущена. Эвелина высказала убеждение, что артист обязан фотографироваться с любым желающим, раз выбрал публичную профессию.
Однако подписчики не согласились с мнением актрисы. Многие раскритиковали Бледанс, и той пришлось удалить пост, однако ушлые журналисты успели его скопировать и сохранить, чтобы раздуть сенсацию. Эвелина дала репортерам интервью, где объяснила свою позицию.
По словам актрисы, она не держит обиды на Хабенского и задеть его не хотела. Бледанс преследовала цель снять сына с популярным актером, чтобы внедрить "солнечного ребенка" в общество.
Не остался в стороне и эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. Он высказал мнение, что Константин Хабенский отказал Эвелине Бледанс из-за личной неприязни.
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