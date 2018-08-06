Владимир Винокур убит горем

Эксклюзив Интервью Круче Мадонны: люди открыли рты от вида 62-летней Долиной Обнародованы разоблачающие Мазур и Согомоняна документы Дом-2

Выбор читателей

Больной раком Юдашкин выглядит худее красавицы-жены
Звезда "Сватов" после убийства матери решила лечь в психушку
Ксения Стриж опровергла слухи об усыновлении
"Довел бабку!": россияне возмущены новым интимным фото Солнцева с женой-пенсионеркой
Покинувшая Первый канал Барановская разделась на отдыхе
партнеры
Понедельник 6 августа
Лента новостей
17:50
В Италии после мощного взрыва рухнул мост (видео)
17:42
Самое интересное на фестивале Geek Picnic
17:37
Провернул в мясорубке и смыл фарш в унитаз: житель Перми жестоко расправился с любовницей
17:17
На Балтфлот поставляли некачественную говядину
17:04
Составлен список самых полезных для здоровья продуктов
16:55
Невротические расстройства жителей мегаполисов
16:36
Трагедия на вечеринке: молодой человек заживо сгорел в коттедже
16:25
Российская актриса умерла на сцене
16:14
Рядом с аэропортом в Италии прогремел взрыв (фото)
16:13
Названы любимые летние виды активного отдыха россиян
15:54
В России за три года уничтожили 26 тысяч тонн санкционной еды
15:26
Двое детей пострадали в ДТП с коровой
15:05
Грязная выходка украинского шахматиста разозлила россиян
14:58
Москвичка угодила в больницу после отказа принять ее в монастырь
14:32
Крымский мост побил новый рекорд
14:21
Украина отменяет поезда в Россию
14:13
В Москве школьника убило током
14:12
Новый смартфон BQ-6015L: вся Вселенная на большом экране
13:46
Футболист сборной России в третий раз стал отцом
13:36
Звезда "Дома-2" превратилась в свинку после неудачной пластики
13:31
В Подмосковье ребенок погиб от удара молнии
13:24
Названы пять самых бесполезных опций в автомобиле
13:19
"У них фиктивный брак": в окружении Лорак проболтались про измены мужа
13:15
Ошибки в выборе партнера по внешности
13:02
В Уфе произошло смертельное ДТП
13:00
В Москве арестовали сотрудников букмекерской конторы "Росбет"
13:00
У известного ведущего начались серьезные проблемы с памятью после аварии
12:59
Почему не согласовал: Киев бесится из-за Путина в Крыму
12:37
"Требует все": Степаненко нанесла неожиданный удар Петросяну
12:36
Взбесившую россиян Медведеву заставили вспомнить о родине
12:29
Путин заткнул за пояс Трампа
12:22
Душераздирающие снимки потерявшей рассудок Тереховой
12:11
Найден легкий способ "усыпить" рак
12:01
Жена душит онкобольного Бориса Клюева
12:00
Почему женщины тупеют после родов
11:46
"Руки загребущие": как Петросян и Степаненко нашутили на полтора миллиарда
11:39
"Ольга, отпусти штаны мужа!": двуличная Мазур влезла в скандал с Казаченко
11:36
Систему Android разнесли в пыль
11:30
Сачок Лукашенко отказался ехать к Путину
11:23
Берсенева заявила о смерти знаменитого актера
11:17
От рыдающей вдовы скрывают настоящую причину смерти Марьянова
11:12
В Москве загорелся ТЦ "Афимолл-Сити"
10:57
Гагарина высказалась о своем позоре на сцене
10:46
Как за каменной стеной: Петросян нашел защиту от Степаненко
10:40
Россия грозно предупредила зарвавшийся Запад
10:30
Рублю грозит ослабление
10:03
В использовании кондиционеров летом нашли серьезную опасность
10:02
Бузова перенервничала и сильно похудела
09:51
Киев в восторге от катастрофы в Крыму
09:37
Обезумевший ревнивец откусил нос возлюбленной
09:27
Зарезавшие насильника Хачатуряна сестры сходят с ума в одиночке
09:23
"Как противно рушить семью!": отец Лорак вмешался в скандал с изменой
09:06
Температурная пила: москвичей предупредили о непогоде
08:53
В России взлетят тарифы на коммуналку из-за роста НДС
08:44
Хитрая косатка средь бела дня угнала яхту (видео)
08:34
Звезда сериалов умерла от рака
08:31
Ушлая молодуха подобралась к Петросяну через Степаненко
08:26
Украина обнищала из-за Крымского моста
07:58
Астрологический прогноз с 6 по 12 августа 2018 года
21:48
Стриженова заговорила о раке
19:46
Оголившаяся Меган Маркл крупно опозорилась
19:19
"Наконец-то можно расслабиться!": радостный Петросян сделал заявление
19:05
"Она выносит мне мозг": Звезда "Аншлага" откровенно о разводе
18:36
Непробиваемая Пугачева жестко ответила на оскорбления
17:59
"Пытается обобрать до нитки": оскандалившуюся Степаненко поставили на место
17:25
Названы самые красивые брюнетки в истории
16:33
"Отмыл жену в ванной": Тарасова распекли за "публичные роды"
15:56
Болезненно худощавый Игорь Крутой закатил тайную вечеринку
15:22
18-летняя дочка Татьяны Навки ослепила красотой в купальнике
14:45
"Кроме секса что-нибудь интересует?": Волочкову разнесли за пошлые фото
13:58
Плюнувший в российских молодоженов Билан довел до бешенства
13:08
Родила и бросила пить: как живет сбежавшая из России Ветлицкая
12:09
Жена Овечкина обнародовала откровенное фото накануне родов
11:29
Скандальный ведущий предложил руку и сердце разводящейся Степаненко
10:48
Исхудавший Жуков с трубкой в животе заставил молиться Костюшкина
09:58
Маньяк-некрофил начал охоту на геев в Подмосковье
20:19
Что известно о молодой любовнице 72-летнего Петросяна
18:10
Ани Лорак сняла обручальное кольцо после подлой измены мужа-турка
17:45
На Москву надвигается мощная гроза
17:18
Загорелая Барановская показала свои помидоры
16:43
Петросян выждал сутки и нанес удар по исхудавшей Степаненко
16:07
После предательства Джоли заговорила об убийстве Питта
15:31
Шокирующие откровенностью фото самой горячей ведущей
15:15
"Что у меня в трусах": Полуобнаженная Свиридова вызвала оторопь
14:45
Киев бьется в истерике из-за "страшного сценария Путина"
14:21
В Сеть утекло интимное видео Натальи Рудовой
13:39
Появились подробности родов Леры Кудрявцевой
12:57
В семье Чумакова произошла трагедия
12:21
Антиквариат и картины: Что Степаненко требует с Петросяна
11:54
Из секс-бомбы в скромницу: Как изменилась Меган Маркл после свадьбы
11:36
"35 лет – это уже баба": На "Давай поженимся!" разгорелся скандал
11:09
Губы Ольги Бузовой испугали народ
10:33
Вероломная Степаненко обвела Петросяна вокруг пальца
10:09
Крушение вертолета Красноярском крае попало на видео
10:01
Страшные тайны: любитель девственниц Мао Цзэдун
22:19
Особенности судейства Чарльза Хаддон-Кейва
22:04
Обезумевший Трамп пригрозил России третьей мировой
21:58
Шокирующие детали тайной жизни тренера Тутберидзе
21:56
Инвалид убил пожилую пару из-за лотка черники
21:38
Шоу "Давай поженимся!" останется без одной ведущей
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Загорелая Барановская показала свои помидоры
Что известно о молодой любовнице 72-летнего Петросяна
Непробиваемая Пугачева жестко ответила на оскорбления
Ани Лорак сняла обручальное кольцо после подлой измены мужа-турка
"Пытается обобрать до нитки": оскандалившуюся Степаненко поставили на место
"Требует все": Степаненко нанесла неожиданный удар Петросяну
Шоу-бизнес

Владимир Винокур убит горем

Владимир Винокур. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalya Loginova
Владимир Винокур сообщил грустную новость. Умерла его 96-летняя мать Анна Юльевна.

Продолжение: Тоскующая Орлова показала фото с покойной Фриске
прочитано 20764 раза

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Владимир Винокур опубликовал фотографию, на которой запечатлен с матерью. "Дорогая мамочка! Люблю тебя! И буду любить тебя всегда! Прощай, родная!🌹🌹🙏🙏❤️❤️" – написал убитый горем Винокур.

ПО ТЕМЕ

Дочь Владимира Винокура тяжело больна

Винокура разорвало в страшной аварии

 Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

Владимир Натанович Винокур

Владимир Натанович Винокур актер, юморист

Отечественные знаменитости не остались в стороне. Коллега юмориста Елена Воробей написала: "Господи! Скорбим вместе с Вами, дорогой Владимир Натанович!!!", а певица Наташа Королева отметила: "Царствие небесное Анне Юльевне!!!"

Евгений Петросян оказался самым разговорчивым. "Соболезную! Крепись, Володя! Царство небесное твоей матушке! Мы ее никогда не забудем! В душе она будет с тобой всегда. Пишу из самолета, сейчас взлетаю. Там, в облаках, я мысленно с тобой", – обратился он к артисту.

Скорбящего Винокура поддержали и подписчики. "Достойный сын Вы! Сил Вам!", "Очень жаль!!! Соболезнования. Терпения Вам", "Примите соболезнования. Такая светлая она была", "Горе-то какое. Мои соболезнования", "Владимир Натанович, примите, пожалуйста, наши соболезнования! Анна Юльевна была чудесная, необыкновенно светлая женщина! Мы очень ее любили! ❤️❤️❤️❤️❤️" – написали пользователи Сети.

Анне Юльевне было 96 лет. Она не пропустила ни одного концерта Владимира Винокура.

Автор: Наталья Аряева6 августа 2018, 14:06

комментарии

Политика

Почему не согласовал: Киев бесится из-за Путина в Крыму
Сачок Лукашенко отказался ехать к Путину
Россия грозно предупредила зарвавшийся Запад
Украина обнищала из-за Крымского моста

Шоу-бизнес

Сестра отвернулась от Екатерины Шавриной после трагедии
Тоскующая Орлова показала фото с покойной Фриске
Адвокат Петросяна рассекретил личную жизнь Степаненко
"Ненавижу его": Семчев потребовал от беременной любовницы умертвить ребенка

Проишествия

У известного ведущего начались серьезные проблемы с памятью после аварии
Зарезавшие насильника Хачатуряна сестры сходят с ума в одиночке
Инвалид убил пожилую пару из-за лотка черники
Постоянный бардак: ленивые сестры-убийцы купались в роскоши

Lifestyle

Машков стал миллиардером
Коллеги скорбят о звезде "Вокзала для двоих"
Добронравов намекнул на продолжение сериала "Сваты"
Звезду сериала "Улицы разбитых фонарей" Глухову съел рак
Шоу-бизнес

Гагарина высказалась о своем позоре на сцене

Певица опубликовала видео
Шоу-бизнес

"У них фиктивный брак": в окружении Лорак проболтались про измены мужа

"Он изменял, скотина, всегда!" – заверила киевлянка
Шоу-бизнес

"Я, наверное, такой дурак!": Петросян обратился к россиянам

Артист написал пространное сообщение
Шоу-бизнес

"Вишневый зад": известный актер раскрыл гей-кланы в театре

Названы главные любители однополой любви

Гороскоп

Астрологический прогноз с 6 по 12 августа 2018 года
Шоу "Давай поженимся!" останется без одной ведущей
Cовет на выходные
Появились данные об измене жены-пенсионерки Гогену Солнцеву

Фоторепортажи

Звезда "Дома-2" превратилась в свинку после неудачной пластики
Названы самые красивые брюнетки в истории
Шокирующие откровенностью фото самой горячей ведущей
Из секс-бомбы в скромницу: Как изменилась Меган Маркл после свадьбы

Спорт

Взбесившую россиян Медведеву заставили вспомнить о родине
Шокирующие детали тайной жизни тренера Тутберидзе
Смолова погнали в шею после "пьяного" ДТП
Российскому биатлону предсказали крах из-за бегства спортсменок

Регионы

Россиянин лишился пениса из-за чипа инопланетян
"Единая Россия" возродила культурную жизнь в регионах
Трещины на Крымском мосту заклеят скотчем
Житель Калининграда на котенке тренировался в стрельбе
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru