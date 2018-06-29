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Отряхнулась и пошла дальше: Волочковой начхать на лапающих мужчин

Анастасия Волочкова. Фото: GLOBAL LOOK press
Балерина Анастасия Волочкова обожает внимание мужчин. И когда женщины жалуются на излишнюю назойливость со стороны представителей сильного пола она сильно удивляется.
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Российское спортивное издание попросило прославленную Волочкову прокомментировать неоднозначный эпизод, который произошел между журналисткой Deutsche Welle Джульет Гонсалес Теран и российским футбольным болельщиком.

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Немного предыстории. Джульет вела прямой эфир с Манежной площади в Москве, когда оголтелый мужчина подбежал к ней, схватил за грудь, прокричал "Россия - чемпион", поцеловал и скрылся в неизвестном направлении.

Естественно, журналистке это не понравилось, как, впрочем, не понравилось бы любой воспитанной и уважающей себя и свое тело женщине. Гонсалес рассказала об этом в Instagram. Происшествие вызвало бурную дискуссию в Сети и прессе. Высказаться предложили и Анастасии Вилочковой.

"Чемпионат мира – это, прежде всего, футболисты, который привлекают своей игрой, победами и поражениями. Все, что происходит за кадром, – это люди, которые просто хотят прославиться за чужой счет. Ну пришел, потрогал, поцеловал – ну и что? Это выпендреж", – со смехом заявила прославленная балерина.

 "А то – начинается. "Он пришел, потрогал меня…" Если вы журналист, значит, пишите и освещайте футбольные события. А то потом говорят: "Он ко мне приставал". Я таких ситуаций насмотрелась знаете сколько!", – цитирует артистку "Спорт-Экспресс". Вероятно, Волочкова  такое поведение мужчины считает нормой, мол, ну облапал прилюдно, ну подумаешь, отряхнулась, пошла дальше.

Автор: Руслана Алексеева29 июня 2018, 19:32
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