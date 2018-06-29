Отряхнулась и пошла дальше: Волочковой начхать на лапающих мужчин

Балерина Анастасия Волочкова обожает внимание мужчин. И когда женщины жалуются на излишнюю назойливость со стороны представителей сильного пола она сильно удивляется.

Российское спортивное издание попросило прославленную Волочкову прокомментировать неоднозначный эпизод, который произошел между журналисткой Deutsche Welle Джульет Гонсалес Теран и российским футбольным болельщиком.

Немного предыстории. Джульет вела прямой эфир с Манежной площади в Москве, когда оголтелый мужчина подбежал к ней, схватил за грудь, прокричал "Россия - чемпион", поцеловал и скрылся в неизвестном направлении.

Естественно, журналистке это не понравилось, как, впрочем, не понравилось бы любой воспитанной и уважающей себя и свое тело женщине. Гонсалес рассказала об этом в Instagram. Происшествие вызвало бурную дискуссию в Сети и прессе. Высказаться предложили и Анастасии Вилочковой.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 18 Июн 2018 в 7:07 PDT

"Чемпионат мира – это, прежде всего, футболисты, который привлекают своей игрой, победами и поражениями. Все, что происходит за кадром, – это люди, которые просто хотят прославиться за чужой счет. Ну пришел, потрогал, поцеловал – ну и что? Это выпендреж", – со смехом заявила прославленная балерина.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 10 Июн 2018 в 12:53 PDT

"А то – начинается. "Он пришел, потрогал меня…" Если вы журналист, значит, пишите и освещайте футбольные события. А то потом говорят: "Он ко мне приставал". Я таких ситуаций насмотрелась знаете сколько!", – цитирует артистку "Спорт-Экспресс". Вероятно, Волочкова такое поведение мужчины считает нормой, мол, ну облапал прилюдно, ну подумаешь, отряхнулась, пошла дальше.