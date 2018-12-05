"С топором за любовницами": жена Мамаева разрыдалась из-за измен

Супруга футболиста рассказала, как изменилась жизнь после его ареста. Алана Мамаева призналась, что муж может бросить семью.

Жене спортсмена, по ее словам, пришлось несладко. Алана прочитала в Сети "кучу всякого негатива" о себе и их детях. При этом она тверда в своей позиции: Павел Мамаев и Александр Кокорин не должны сидеть за то, что сделали. Супруга футболиста пытается донести эту мысль до общественности.

Мамаева всегда считала мужа примерным семьянином и не знала о его любовницах. Теперь, когда правда об изменах раскрылась, она находится в растерянности и не представляет, что делать дальше.

"Что мне делать? Ходить с топором за этими любовницами? Или доказывать всем, что не надо трогать женатых мужчин, у которых есть дети, семья?!" – цитирует Алану сетевое издание m24.ru. "Я не знаю, что эта девушка говорит моему мужу такого, что он хочет уйти из семьи", – заявила она в интервью, не скрывая слез.

Зная о неверности супруга, Мамаева хочет сохранить семью. "Паша в этом признался", – резюмировала она и подчеркнула, что с этим смириться трудно.

Напомним, что в своем микроблоге жена Мамаева обвинила его в адюльтере. По ее словам, роковая драка с водителем произошла из-за девушки.

Как писали "Дни.ру", 8 октября Павел Мамаев и Александр Кокорин стали участниками двух драк в центре столицы. Футболисты напали на водителя сотрудницы Первого канала, а позже устроили потасовку в кафе.

Полиция возбудила три уголовных дела: два – по статье "Побои", одно – о хулиганстве по предварительному сговору. Спортсмены арестованы до 8 декабря.