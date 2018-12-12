Заговоривший о беременности Шаляпин отвез Цымбалюк-Романовскую к врачу

Экс-супруга народного артиста Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская вновь стала гостьей программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" телеканала "Россия 1". Пианистка рассказала, что много лет ее шантажируют неизвестные.

В студии Виталина появилась в компании возлюбленного – певца Прохора Шаляпина. Она сообщила, что их роман стремительно развивается – вокалист уже переехал в ее трехкомнатную квартиру в центре Москвы.

По словам пианистки, она наслаждается обществом Шаляпина. Молодой человек наполняет ее жизнь энергией и смыслом. "Я с Прохором многое делаю в первый раз", – заметила Цымбалюк-Романовская.

Влюбленные постоянно вместе, недавно они посетили клинику пластической хирургии. Прохор показал врачам Виталину, а точнее ее нос: девушка решила немного подкорректировать свою внешность. В кабинете медика певец рассказал, что несколько лет назад тоже "подрезал" нос.

Прямо в студии певец вручил пианистке кольцо. Прохор сообщил, что недавно его возлюбленная потеряла украшение и сильно расстроилась. Чтобы утешить ее, он купил новое.

"Это предложение руки и сердца?" – спросил изумленный ведущий Андрей Малахов. "Мы хотим так: сначала – ребеночек, а потом – свадьба, потому что свадьбой никого не удивишь", – заявил Шаляпин. Пианистка добавила, что, вспоминая о собственном возрасте, задумывается о материнстве.

Цымбалюк-Романовская поведала, что о бракосочетании говорить пока рано. Замуж пианистка не хочет. "Я не собираюсь пока. Во-первых, у меня психологическая травма от предыдущего брака и развода", – лукаво заметила она.

После Андрей Малахов сообщил присутствующим, что на днях "всплыл" компромат на экс-супругу Джигарханяна. Пианистка решила явить миру свои скелеты в шкафу.

"У меня был такой период около десяти лет назад, когда я какое-то время не общалась с моим бывшим супругом. В это время я сделала одну фотосессию, которой меня много лет шантажировали. Несколько дней назад я опять получила сообщения от вымогателя", – рассказала Цымбалюк-Романовская.

Виталина поведала, что неизвестные требуют у нее очень большую сумму, которую она найти пока не смогла. После Малахов отдал Виталине конверт с эротическими фото. Шоумен заверил, что выкупил негативы у фотографа.